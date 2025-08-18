Se rinde “El Mayo” Zambada en EU para librar pena capital

Proceso en corte de Nueva York

El capo mexicano se declarará culpable de narcotráfico ante juez que sentenció a “El Chapo”

Ismael “El Mayo” Zambada, ex líder del Cártel de Sinaloa, acordó declararse culpable de los cargos que se le imputan en su próxima audiencia en agosto, de acuerdo con documentos judiciales de la corte federal en Brooklyn, Nueva York.

«La vista preliminar del 25 de agosto de 2025 se convierte en una vista para cambio de declaración», dice una orden del juez Brian Cogan, instructor de la causa contra uno de los mayores narcotraficantes de México, que con este acuerdo se evita un juicio después de que la fiscalía estadounidense descartó a principios de agosto solicitar la pena capital en su caso.

La decisión del capo de declararse culpable llega dos semanas después de que el Departamento de Justicia anunciara que no buscará la pena de muerte contra Zambada y los narcotraficantes mexicanos Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo.

Preso, desde julio de 2024

Zambada, de 77 años, se encuentra bajo custodia de Estados Unidos desde el 25 de julio de 2024, cuando aterrizó en un avión privado en un aeropuerto de las afueras de El Paso, Texas en compañía del narcotraficante Joaquín Guzmán López.

Zambada compareció por primera vez en la corte federal de Nueva York el 13 de setiembre, acusado de 17 delitos de narcotráfico y asesinato, y se declaró no culpable de una acusación que podría conllevar una pena de cadena perpetua.

Poco después de su captura, el que fuera líder del cartel de Sinaloa declaró en una carta que fue secuestrado en México y trasladado a Estados Unidos por Guzmán López, hijo del cofundador del cártel de Sinaloa Joaquín “El Chapo Guzmán” (condenado a cadena perpetua y encarcelado en Estados Unidos).

“Deseo decir desde el principio que no me entregué y que no vine voluntariamente a Estados Unidos. Tampoco tenía ningún acuerdo con ninguno de los dos gobiernos. Al contrario, fui secuestrado y traído a Estados Unidos a la fuerza y ​​contra mi voluntad. Los detalles de cómo sucedió esto a continuación”, señalaba la misiva distribuida por su abogado.

En la carta, Zambada dijo que fue engañado por Guzmán López, y fue secuestrado y sometido a “abusos físicos” que resultaron “en lesiones importantes en la espalda, la rodilla y las muñecas”. Luego fue llevado en una camioneta al aeropuerto donde fue obligado a abordar la avioneta que lo llevó a El Paso, Texas.

El Departamento de Justicia confirmó luego que se trató de una operación conjunta de la Administración de Control de Drogas (DEA, en inglés) y el FBI.

Su destino quedará en manos del juez Cogan

De ser aceptado el acuerdo de culpabilidad de “El Mayo”, su destino quedará en manos del juez Cogan, el mismo que presidió los juicios contra “El Chapo” Guzmán y contra el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, quien purga una pena de 38 años de prisión tras ser declarado culpable por los delitos de narcotráfico en febrero de 2023.

En setiembre de 2024, cuando el Gobierno de Estados Unidos pidió al juez Cogan la detención permanente de El Mayo mientras esperaba el juicio, los fiscales federales de Brooklyn lo calificaron como “uno de los narcos más notorios y peligrosos del mundo”.

«Bajo el liderazgo del acusado (Zambada), el cártel ha recurrido regularmente a la violencia, la intimidación y el asesinato para silenciar a posibles testigos y disuadir a las fuerzas del orden de cumplir con su deber. Un pilar fundamental del mando y control del cártel por parte del acusado ha sido la corrupción pública. El acusado ha operado con impunidad en las más altas esferas del narcotráfico mexicano, con la garantía de su éxito continuo y su seguridad frente a la detención mediante el pago de sobornos a funcionarios gubernamentales y agentes del orden», señaló la Fiscalía en su petición presentada el 12 de setiembre.

La fiscalía también acusó a El Mayo de ordenar múltiples asesinatos, incluyendo el de su sobrino y miembro del cartel de Sinaloa, Eliseo Imperial Castro, alias Cheyo Antrax, atacado en Culiacán, México, el 30 de mayo de 2024.

También le atribuyen actuar con «fuerza bruta e intimidación», y tener a su disposición «un arsenal de armas de grado militar para proteger su persona, sus drogas y su imperio».

«Sus fuerzas de seguridad privadas, fuertemente armadas, eran utilizadas como guardaespaldas personales y como protección para los cargamentos de droga en México, Colombia, Ecuador y otros países. Además, mantenía un grupo de sicarios que perpetraban atroces asesinatos y secuestros con el fin de mantener la disciplina dentro de su organización, protegerse de los desafíos de sus rivales y silenciar a quienes cooperaran con las fuerzas del orden», señalan los fiscales.

Tras la detención de Zambada y Joaquín Guzmán López, se desencadenó un conflicto en los grupos La Mayiza y La chapiza.

Ambas agrupaciones están encabezadas por los hijos de los antiguos líderes del cártel, es decir, “El Mayo” Zambada y “El Chapo” Guzmán.

Por un lado, La Mayiza está comandado por Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito flaco”, quien asumió el control de dicha facción tras la captura de su padre. Esta facción ha desplazado a “Los Chapitos”en zonas clave del cártel, como Badiraguato, Culiacán y el “Triángulo Dorado”.

Ingresan a ‘La Tuta’ a la misma prisión de Caro Quintero y “El Mayo”

En otro caso, Servando Gómez Martínez, mejor conocido como “La Tuta”, fue ingresado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, donde también están presos otros criminales de alto perfil.

De acuerdo con una ficha emitida por la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos (BOP), “La Tuta”, fue fichado como el interno 01585-512.

En este centro de reclusión también se encuentran recluidos narcotrficantes de alto perfil como Ismael ‘El Mayo’ Zambada, Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes, entre otros.

Apenas el pasado martes 12 de agosto, ‘La Tuta’, junto con otros 25 criminales mexicanos fueron trasladados de México a Estados Unidos, donde autoridades locales iniciarán juicios en su contra, principalmente por tráfico de drogas y delincuencia organizada.