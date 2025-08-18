Ya son 1.5 millones de beneficiados con quitas, y liquidaciones a créditos Fovissste e Infonavit

Vivienda para el Bienestar

“El objetivo es generar acceso a la vivienda, como un derecho para las y los mexicanos”: Claudia Sheinbaum

El gobierno de México, por medio de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), informó que, a través del programa Vivienda para el Bienestar se han beneficiado a 1 millón 564 mil personas con quitas, condonaciones y liquidaciones en créditos: 149 mil del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) y 1 millón 415 mil del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Además, se beneficiará a 6.8 millones de personas gracias a que se incrementó la meta sexenal de construcción de 1.2 a 1.8 millones de viviendas nuevas: 1.2 millones del Infonavit; 100 mil del Fovissste y 500 mil la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que el programa Vivienda para el Bienestar es excepcional ya que tiene como objetivo reconocer a la vivienda como un derecho para las y los mexicanos.

«Son viviendas que son cercanas a los lugares de trabajo, de las ciudades, de las comunidades; no son como antes, construidas muy alejadas. Segundo, son de 60 metros cuadrados, son viviendas dignas. Y tercero, son accesibles. Esta barbaridad que se cometió durante el periodo neoliberal de otorgar créditos impagables: una persona adquiría un crédito con el Infonavit y nunca lo pagaba, casi como el Fobaproa, nada más que de manera individual, nunca acaba de pagar ese crédito. Entonces, además de que estamos disminuyendo tasas, haciendo quitas para que la gente pueda pagar la vivienda que ya adquirió en el pasado», puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Por su parte, la secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Elena Vega Rangel, detalló que a la construcción de viviendas se suma la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) con 100 mil créditos, por lo que en todo el sexenio a través del programa Vivienda para el Bienestar, se tendrá una inversión de un billón de pesos, se generarán 5.7 millones de empleos directos y 8.5 millones de indirectos. Informó que, de la meta sexenal de construcción de viviendas, 395 mil comenzarán a construirse este año: Infonavit realizará 300 mil de las que ya iniciaron 120 mil 464 y la Conavi 86 mil viviendas, con obras iniciadas en 42 mil 825 viviendas, con ello ya hay 163 mil 289 proyectos en proceso, además de que por parte del Fovissste iniciarán próximamente 9 mil.

En el caso de los créditos para Mejoramiento de Vivienda, destacó que la meta sexenal pasó de 1.5 a 1.8 millones de créditos y apoyos: 1.2 millones del Infonavit; 300 mil de la Conavi y 250 mil de la SHF, a través de una inversión de más de 92 mil millones de pesos (mdp), generando 3.6 millones de empleos directos y 5.4 indirectos en beneficio de 5.4 millones de personas. Además, se regularizarán 1 millón de escrituras, de las cuales se ha comenzado el proceso de 196 mil 316 escrituras.

Invitó a las mexicanas y mexicanos a visitar el micrositio: https://viviendabienestar.gob.mx/, en el cual se podrán conocer los requisitos y mecanismos de atención de las instituciones que son parte del programa Vivienda para el Bienestar.

El director general de la Conavi, Rodrigo Chávez Contreras, informó que, del 11 al 23 de agosto, se realizará la etapa de registro para la asignación de las primeras 20 mil 99 viviendas, para ello se han instalado 58 módulos en 20 estados y 51 municipios. El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, destacó que ya comenzó la construcción de 120 mil 464 viviendas y se proyecta que antes de diciembre arranque 181 mil 479 más, además de que este año arranca la entrega de las primeras 4 mil 387 viviendas.

La vocal ejecutiva del Fovissste, Jabnely Maldonado Meza, destacó que en la segunda etapa de apoyos con quitas, congelamientos y liquidaciones se tiene un avance del 14 por ciento respecto a la meta de 135 mil personas y se proyecta que en una tercera etapa se beneficie a 116 personas más. Además, se han colocado 400 mil créditos.

El director general del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), José Alfonso Iracheta Carroll, destacó que respecto a la regularización de escrituras esta institución lleva 10 mil 274 entregadas y 9 mil 967 están en proceso, de una meta de 700 mil acciones.

Resuelto, el problema de pipas de Pemex

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó en su mañanera de este lunes 18 de agosto que el problema de la contratación de pipas para la distribución de gasolinas de Petróleos Mexicanos (Pemex) ya fue resuelto y que no hubo desabasto.

“Sí, ya se resolvió”, respondió esta mañana a cuestionamiento sobre este tema en su conferencia matutina. «Pero fíjense, otra: “Desabasto en Pemex, pero dan petróleo a Cuba”. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?», cuestionó.

“Expliqué claramente que hubo un problema con la contratación de las pipas que distribuyen el combustible. Ya se resolvió. En el caso de Chiapas hubo un problema con una bomba, que también ya se resolvió, particularmente para la gasolina Premium. Ya está resuelto. Si quedaba algún tema, ya se resolvió. Fue cuestión de algunos días”, sostuvo la mandataria federal.

Desde su conferencia de prensa en Chetumal, el fin de semana, la jefa del Ejecutivo federal explicó que algunas de las pipas que se adquirieron en el sexenio pasado pasarán a Pemex y que la disponibilidad de transporte es algo que se estaba resolviendo.

«Una parte de estas pipas seguían administrándolas la Secretaría de la Defensa Nacional y ahora van a pasar a Petróleos Mexicanos. Entonces es el tema que se está viendo en estos momentos, pero está resuelto y no hay problema de abasto. Se está atendiendo», agregó.

A fines de agosto concluye el registro para Pensión Mujeres Bienestar 60 a 64

El gobierno federal concluirá a finales de agosto el registro de la totalidad de las mujeres de 60 a 64 años de edad que serán beneficiarias con el programa Pensión Mujeres Bienestar, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La titular de la Secretaría de Bienestar, Ariadna Montiel, informó que se estima que serán 3.2 millones de mujeres las que a finales de este mes estarán registradas para recibir ese programa social.

Aseguró que se trata de un compromiso de la titular del Ejecutivo el brindar una pensión a las mujeres de entre 60 y 64 años de edad.

Al arranque del programa, el meses pasados, se inició con el apoyo a mujeres de 63 y 64 años de edad, y a la fecha, dijo la funcionaria, hay un millón 2 mil 58 de beneficiarias.

La meta ahora, y hasta finales de este mes, es sumar a 2.2 millones de mujeres más para incorporar a las de 60, 61 y 62 años de edad, de las cuales un millón 416 multiusos se han registrado en los Módulos del Bienestar.

“La idea que a finales de agosto 3.2 millones de mujeres (hayan concluido el registro), que sería el universo total”, apuntó Montiel.

Asimismo, dijo que desde el 1 de este mes y hasta el día 30 está abierto también en registro para quienes cumplieron 65 años de edad (varones) y puedan incorporarse al programa Pensión para Adultos Mayores.

Los requisitos pueden consultarse en el portal de la Secretaría de Bienestar o en los módulos establecidos para tal efecto en el país.