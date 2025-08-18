Sectur: Llegan a México 5.6 millones mujeres durante el primer semestre de 2025

1.8% más que en 2024

La secretaria de Turismo del gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, informó que durante el primer semestre de 2025 ingresaron a nuestro país 5 millones 695 mil mujeres vía aérea, lo que representa el 51.7 por ciento del total de turistas internacionales, así como un incremento de 1.8 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2024.

“Como dice la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: es tiempo de mujeres. Y en el turismo, ¡claramente es tiempo de mujeres! Las cifras no mienten: cada vez más viajeras de todo el mundo saben que México es un destino imperdible, un lugar seguro donde pueden recorrer y disfrutar con confianza. Nuestro país ofrece no sólo sol y playa, sino también joyas ocultas que enamoran. Estos resultados son fruto de las políticas de seguridad que estamos impulsando y reflejan la importancia de seguir diversificando mercados y promoviendo a México como un destino seguro, hospitalario y lleno de experiencias para mujeres de todo el mundo”, expresó.

Resaltó que, de acuerdo con información de la Unidad de Política Migratoria-Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación (Segob), de enero a junio de 2025, las principales regiones emisoras de turistas mujeres fueron América del Norte, con un 83 por ciento de participación; Europa con un 7 por ciento y América del Sur con un 6 por ciento.

Por nacionalidad, resaltan las visitantes estadounidenses con el 68 por ciento de participación, seguidas de las británicas y argentinas, ambas con el 2 por ciento.

Rodríguez Zamora subrayó que, el mercado estadounidense se consolida como el principal emisor de turismo femenino hacia nuestro país, lo que reafirma la estrecha relación turística entre ambas naciones y la preferencia de las viajeras por los destinos mexicanos. A su vez, refrenda la percepción de México como un destino seguro y hospitalario.

Añadió que los mercados emergentes con mayor crecimiento en la llegada de mujeres extranjeras vía aérea fueron Argentina, con un incremento del 29 por ciento; Corea del Sur, con un 25 por ciento y China con un 13 por ciento, en comparación con el mismo periodo de 2024.

Asimismo, manifestó que los principales aeropuertos de ingreso para las turistas mujeres fueron Cancún, con el 47 por ciento del total; Ciudad de México, con el 14 por ciento; Los Cabos con el 12 por ciento y otros aeropuertos con el 27 por ciento.

“Los indicadores turísticos muestran que México está de moda. Desde la Secretaría de Turismo seguiremos trabajando para traducir estas cifras en bienestar para todas y todos, consolidando el papel de la actividad turística como un generador de Prosperidad Compartida”, concluyó.