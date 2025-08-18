Inauguran la Unidad de Medicina Familiar 93 del IMSS en Ecatepec

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, acompañada por el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, y funcionarios del gobierno federal y del Estado de México, inauguró la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 93 de Ecatepec, que beneficia a más de 352 mil derechohabientes con servicios preventivos y atención a la salud.

El titular del Seguro Social destacó que la entrega de esta unidad médica es la primera de 28 acciones en las que participa el Seguro Social como parte del Plan Integral del Oriente del Estado de México y que permite comenzar a saldar una deuda del Gobierno de México con esta entidad y en particular con la zona oriente que desde 1980, con la llegada del periodo neoliberal, dejó de crecer su infraestructura en salud.

Resaltó que como parte de este plan el IMSS también recibirá el Hospital Oncológico de Ecatepec, abandonado desde 2014, para ponerlo en funcionamiento en beneficio de la población. Además, se construirán dos hospitales en Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, así como el hospital de Chicoloapan, y se instalará el primer Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI) del Estado de México, en la colonia Las Américas de Ecatepec.

Detalló que la UMF No. 93 otorga servicios con 51 consultorios, de los cuales 34 son de Medicina Familiar, 13 de enfermería especializada, además de Salud en el Trabajo, Atención Médica Continua y Estomatología; otros servicios implementados son Imagenología, Laboratorio Clínico, Nutrición, Farmacia y Módulo de PrevenIMSS.

Zoé Robledo dijo que desde su apertura el 14 de julio a la fecha se han otorgado más de 40 mil consultas de Medicina Familiar, Atención Médica Continua, Estomatología y Medicina Preventiva; esta unidad médica representa un nuevo modelo de atención de primer nivel (UMF Plus), diseñado para brindar servicios más resolutivos y evitar la saturación hospitalaria.

Por ello, anunció que esta unidad médica de Cerro Gordo «será una de las primeras unidades de medicina familiar con consultorio de Traumatología y Ortopedia; adicionalmente, tenemos un proyecto para incluir un tomógrafo».