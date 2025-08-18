CHIHUAHUA VIBRÓ CON SHAKIRA EN EL ESTADIO OLÍMPICO UNIVERSITARIO CON UN SHOW SOLD OUT

Chihuahua, 18 de agosto de 2025. — La capital del estado vivió anoche una jornada histórica con la presentación de Shakira y su Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en el Estadio Olímpico Universitario de la UACH. Con localidades agotadas y un ambiente de euforia, miles de asistentes disfrutaron de un espectáculo de talla mundial que combinó la fuerza escénica de la artista con una producción monumental.

Después del histórico concierto, Shakira expresó en redes sociales su felicidad por regresar a Chihuahua y recomendó a sus fans visitar la ciudad: “¡Qué concierto! Chihuahua, espectacular, súper linda la ciudad. Tienen que venir, no saben qué belleza. Me encantó volver”, señaló la cantante colombiana.

El recinto lució abarrotado, con público proveniente de diferentes partes del estado así como visitantes de estados vecinos, quienes se unieron en un mismo coro para corear clásicos como La Tortura y Hips Don’t Lie, y los éxitos más recientes de Las Mujeres Ya No Lloran. Además de la cercanía con la artista, gracias a la pasarela y las pantallas gigantes que cubrieron el escenario, el increíble momento de Camina Con La Loba, que hizo que cada momento se sintiera único.

La presentación en Chihuahua refuerza el papel de la música en vivo como un motor de desarrollo económico y turístico. En la ciudad, la alta ocupación hotelera, el dinamismo en restaurantes y la llegada de visitantes confirmaron el efecto multiplicador que Shakira genera en cada ciudad en la que se presenta.

Chihuahua, reconocida por su vida cultural y académica, demostró su capacidad para recibir espectáculos de clase mundial. El público, entusiasta y participativo, acompañó a la artista con pancartas, luces y un canto colectivo que convirtió la noche en un hito para la historia del entretenimiento en la región.

Tras su paso por Hermosillo y Chihuahua, Shakira continuará el 20 de agosto en Torreón, para después volver a la Ciudad de México y en septiembre visitar Querétaro, Guadalajara, Puebla y Veracruz.

Torreón: 20 de agosto, Estadio Corona

Monterrey: 23 de agosto, Parque Fundidora

Ciudad de México: 26, 27, 29 y 30 de agosto, Estadio GNP Seguros

Querétaro: 2 y 3 de septiembre, Estadio Corregidora

Guadalajara: 6 y 7 de septiembre, Estadio Akron

Puebla: 11 y 12 de septiembre, Estadio Cuauhtémoc

Ciudad de México: 18 de septiembre, Estadio GNP Seguros

Veracruz: 24 de septiembre, Estadio Luis Pirata Fuente