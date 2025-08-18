EU, interesado en primer autobús eléctrico 100% mexicano

“Taruk” confirma potencial automotriz

Contemplan Los Ángeles un pedido de hasta 20 mil unidades en los próximos 2 años

Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía, anunció que el autobús eléctrico Taruk, 100 por ciento mexicano, despertó interés de Estados Unidos ante la nueva política estadounidense de reducir la dependencia de Asia en componentes críticos.

El funcionario federal afirmó que su oficina recibió una llamada de autoridades de Los Ángeles para un potencial pedido de autobuses eléctricos con motores mexicanos, con un volumen estimado de hasta 20 mil unidades en los próximos dos años.

“Ya nos hablaron el otro día de Los Ángeles, para decir: “Oiga, vimos el anuncio de su vehículo de México. ¿Ustedes están haciendo los motores también?” Sí (…) Nos interesa el autobús, tenemos un programa pequeño (…) solamente vamos a necesitar del orden de 10 mil a 20 mil en los próximos”, relató.

Ebrard Casaubón señaló que ese interés obedece a una nueva política estadounidense y europea para no depender de Asia en componentes críticos, y recordó que México presentará en noviembre su “propio lenguaje de inteligencia artificial”, en medio de una oportunidad debido a cambios geopolíticos y de seguridad tecnológica.

“Van a necesitar vehículos y motores eléctricos que no provengan de Asia. Ya lo decidieron así”, dijo, al recordar que “todos los autobuses están conectados a la nube”, con información en tiempo real de rutas, ocupación y video, donde la inteligencia artificial será determinante.

“Tienes toda la información de quién se subió, dónde está, todo lo que tú quieras saber. Conectas las cámaras del autobús y tienes en tiempo real el control del territorio nacional”, advirtió.

Desarrollo de motores eléctricos en México data desde 2021

Como antecedente, Ebrard Casaubón recordó que el impulso al desarrollo de motores eléctricos nacionales viene desde 2021, tras una solicitud expresa de Sheinbaum, como jefa de gobierno de la Ciudad de México (2018-2023) para generar “soberanía tecnológica” en electromovilidad.

“Va a venir la electromovilidad y México no tiene motores eléctricos propios y no quiero que el día de mañana, en ese tiempo hablaba ella (Claudia Sheinbaum) de la Ciudad de México, tengamos que depender de otros países para traer los motores eléctricos. Cuando somos una potencia automotriz.”, contó.

El cofundador de Megaflux, la empresa encargada del autobús eléctrico mexicano, Roberto Gottfried, mencionó que el autobús “Taruk”, es diseñado y fabricado en México, así como que cumple con 75% del contenido mínimo nacional requerido por Tratado México, EU y Canadá (T-MEC).

Además, detalló que su línea actual de producción es de solo dos mil unidades al año y su reto actual es escalar su maquila a las seis mil unidades, mientras el Gobierno de Puebla manifestó interés por un pedido inicial de 20 unidades para conectar zonas turísticas.

Ebrard sostuvo que la ventana de oportunidad se extiende más allá del transporte, hacia la farmacéutica y otras tecnologías de frontera, pero subrayó que México debe “aprovechar al 100% esas nuevas necesidades”.

El secretario estimó que la inversión extranjera directa podría alcanzar los 45 mil millones de dólares al finalizar 2025, y afirmó que México cuenta con el mercado de Norteamérica y una política de innovación para competir.

“Lo que esperamos para los próximos años son oportunidades muy grandes”, dijo, al insistir en que el país “puede, debe y va a” responder con capacidad productiva y tecnológica.

Próximos pasos

El gobierno de Puebla ya expresó interés en un pedido inicial de 20 unidades para conectar zonas turísticas. A nivel internacional, la demanda supera hasta 10 veces la capacidad actual de producción, lo que representa un reto y, al mismo tiempo, una gran oportunidad para la industria mexicana.

Ebrard Casaubón adelantó que México presentará en noviembre su propio lenguaje de inteligencia artificial, y estimó que la inversión extranjera directa podría alcanzar los 45 mil millones de dólares en 2025, con grandes oportunidades en electromovilidad, farmacéutica y otras tecnologías de frontera.

Con el Taruk, México busca no solo posicionarse como potencia automotriz, sino también como líder en innovación tecnológica en la región de Norteamérica.

El Taruk, primer autobús eléctrico mexicano

El vehículo eléctrico fue desarrollado por Megaflux y lleva por nombre Taruk, palabra en lengua yaqui que significa correcaminos. Sus principales características son:

Capacidad: hasta 65 pasajeros.

Autonomía: 350 kilómetros con solo dos horas de carga.

Fabricación: 75 % de componentes nacionales, cumpliendo con el T-MEC.

Producción actual: 2,000 unidades al año, con planes de escalar a 6,000.

Ensambles clave: tren motriz en CDMX y armado final en el estado de Hidalgo.