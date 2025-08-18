Amplían requisitos para la visa estadounidense

Mayor control migratorio

El gobierno de EU ahora pedirá entrevista a menores de 14 años y mayores de 79 años

Con el fin de reforzar la seguridad y el control migratorio, por parte del gobierno de Estados Unidos, a partir del próximo martes 2 de septiembre, el proceso para renovar la visa americana tendrá un cambio importante que afectará a millones de solicitantes en todo el mundo.

La Embajada de Estados Unidos en México informó que el Departamento de Estado actualizará las categorías de personas que pueden calificar para una exención de entrevista consular, lo que significa que algunos solicitantes que antes estaban exentos ahora deberán presentarse físicamente ante un oficial consular.

Uno de los cambios más significativos es que los menores de 14 años y los mayores de 79 años ya no estarán exentos de entrevista. Hasta ahora, estos grupos podían renovar o solicitar su visa sin necesidad de acudir personalmente al consulado. Sin embargo, desde el próximo mes, todos los solicitantes, sin importar su edad, deberán pasar por una entrevista presencial, salvo contadas excepciones.

La Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado anunció que a partir del 2 de septiembre de 2025 serán actualizadas las categorías de solicitantes que deberán presentarse a una entrevista presencial en el Consulado como parte del proceso del trámite para obtener la visa de no inmigrante.

Por lo general, el proceso de entrevista es similar al de la mayoría de los aplicantes de visas de no inmigrante, en la que un oficial consular verifica la información proporcionada en el formulario DS-160, sin embargo, la dependencia recomienda consultar el portal de citas del gobierno estadounidense para conocer los requisitos y documentos obligatorios para cada caso en particular.

Anteriormente, estos grupos calificaban para la exención de entrevista, pero los requisitos se han vuelto más estrictos desde el segundo mandato del republicano Donald Trump como presidente.

Esta medida implica que personas en estos rangos de edad tendrán que realizar la entrevista para tramitar su visa, lo cual podría afectar la preparación y el tiempo de espera para quienes antes estaban exentos.

Con estas modificaciones, el Departamento de Estado busca mantener un control más estricto en la emisión de visas y mejorar la seguridad en los procesos migratorios, adaptándose a las nuevas circunstancias globales.

Mayores trámites y demoras

De entrada, significa la posibilidad de mayores trámites y demoras, la necesidad de agendar y asistir a la entrevista en un consulado o embajada hará que se prolongue el proceso. Si tienes por delante una cita de este estilo, es importante corroborar que todos los datos y registros coincidan que lo proporcionado para que no haya necesidad de retrasar más tu trámite.

Recientemente se confirmó que se comenzará a exigir el depósito de una fianza de 5,000, 10,000 o 15,000 dólares para entrar a Estados Unidos a algunos solicitantes de visas de negocios y turismo.

Este proceso de selección está dirigido a ciudadanos de países con altas tasas de permanencia en el país y escasa seguridad en sus procesos de documentación interna. El programa piloto tendrá una duración de un año y entrará en vigor el 20 de agosto, pero hasta ahora no se ha confirmado que tenga efectos en el proceso de solicitud de visa para mexicanos.

Otro cambio que se implementó en 2025 es que la ventana para renovar el documento sin entrevista se ha reducido considerablemente. Anteriormente, los solicitantes podían utilizar el proceso Dropbox si su visa había expirado en los últimos 48 meses; ahora, solo quienes tengan una visa vencida en los últimos 12 meses califican para esta exención. Además, la visa que se renueve debe pertenecer a la misma categoría que la anterior.

¿Quiénes califican para una exención de entrevista?

Solicitantes de visas diplomáticas u oficiales bajo las categorías A-1, A-2, C-3 (excepto empleados personales o domésticos de funcionarios acreditados), G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1 a NATO-6, o TECRO E-1.

Renovación de visas de turista con validez de diez años dentro de los 12 meses posteriores al vencimiento y que el solicitante haya tenido al menos 18 años al momento de la emisión de la visa anterior.

Los menores de 14 años y mayores de 79 años ya no están exentos de entrevista y deberán presentarse físicamente para una entrevista con un oficial consular. Los oficiales consulares pueden requerir entrevistas en persona caso por caso.

Requisitos de redes sociales para solicitantes de visas

Con efecto inmediato, todas las personas que soliciten una visa de no inmigrante F, M o J deben ajustar la configuración de privacidad de todas sus cuentas de redes sociales a pública para facilitar la verificación necesaria para establecer su identidad y admisibilidad en los Estados Unidos según la legislación estadounidense.

De conformidad con la Proclamación Presidencial sobre la restricción de la entrada de ciudadanos extranjeros para proteger a los Estados Unidos de terroristas extranjeros y otras amenazas a la seguridad nacional y la seguridad pública, que entró en vigor el 9 de junio de 2025, los Estados Unidos suspenden o limitan la entrada y la expedición de visados a los ciudadanos de determinados países. Los solicitantes que estén sujetos a esta proclamación presidencial pueden seguir presentando solicitudes de visado y asistir a las entrevistas programadas, pero es posible que no reúnan los requisitos para la expedición del visado o la admisión en los Estados Unidos.