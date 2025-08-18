Ni los suyos quieren vivir en el México de AMLO

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

Se haya mudado Beatriz, o no, a La Moraleja, el resto del primer círculo y más íntimo de AMLO ha demostrado no querer vivir en el México que su líder ha construido destruyendo a mazazos las instituciones democráticas y con un enorme saqueo al que le heredaron los neoliberales.

Todos sus cercanos huyen hacia las grandes y caras ciudades del primer mundo en cuanto pueden. Ya sea de viaje o para vivir. Y compran inmuebles de millones de dólares en los residenciales más caros del primer mundo. Viajan en primera o al menos en business class, si no tienen de otra.

Ya ven ustedes que la crítica es enfadosa.

Sus costosas vestimentas y alhajas exclusivas de Tiffany y anexas, relojazos de millones de pesos, camionetotas blindadas de marcas europeas, todo mostrado por ellos mismos, o sus parejas en sus redes sociales, son gritos de que odian, repudian, no conciben vivir en esa humildad y medianía promulgada por su líder para obtener el voto de la masa inculta y paupérrima, la chairiza del México profundo.

La 4T es para ellos una argucia necesaria que no los obliga a nada. Eso es sólo para marear a quienes se lo crean.

Si no, que lo digan el propio AMLO o su esposa quienes decidieron enviar a estudiar a Jesús Ernesto a un exclusivo y muy caro colegio en Londres… acompañado de guardias y servidumbre a modo. Y pasear en yates con su novia.

¿Por qué no permitirle cursar aquí la prepa en un centro educativo del Bienestar al que pudiera llegar cada mañana en el Metro o pesera, como lo hace la banda?

O ver cómo el de más edad de esa prole, José Ramón López Beltrán, vivió con su esposa Carolyn Adams en una residencia en un caro fraccionamiento de Houston, Texas, propiedad de un alto ejecutivo de Baker Hughes, mientras esta empresa recibía 27 contratos millonarios de Pemex.

Por ese tiempo la pareja viajó en aviones privados hacia lugares de esquiar como Vail o para bien vivir como Mónaco y Dubái, donde se alojaron en hoteles de 5 estrellas y pasearon en los autos deportivos más caros, según lo mostraron ellos mismos en sus redes sociales

Los otros dos hermanos que se quedaron en México, Andrés Manuel Andy y Gonzálo Alfonso Boby López Beltrán, no perdieron su tiempo. A unos amigos-socios-cómplices los colocaron en cargos públicos con acceso al manejo de presupuestos y al otorgamiento directo de contratos, mientras otros, dentro de un grupo que luego se conocería como El Clan, formaron empresas fantasma al vapor para firmar multimillonarios contratos con dependencias del Ejecutivo para la venta de medicamentos, equipos, balasto y otros, como el hacerse cargo de los materiales que quedaron en la obra inconclusa del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, cancelado contra toda lógica y con enormes pérdidas por su padre, el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y como en el juego de la 4T lo que hace la mano hace la tras, pues otros muy cercanos le entraron al saqueo y al viaje ostentoso o la compra de casas en las ciudades del primer mundo.

Así, Ignacio Ovalle saqueó alegre e impunemente Segalmex, el hijo de Manuel Bartlett vendió respiradores al IMSS a sobreprecio, mientras a su papá le descubrían más de 22 casas… o al fiscal general, Alejandro Gertz Manero, que le encontraban un centenar de autos de marca e inmuebles en París… y a Arturo Ávila, vocero de Morena en San Lázaro, una casa de 4.8 millones de dólares en un caro residencial de San Diego, o Pedro Haces, segundo al mando de la bancada que coordina su compadre Ricardo Monreal en Diputados, ostenta un super rancho en Tlalpan, y grandes fiestas con langostas y champagne francés sin límite de consumo.

Y así el caudal de morenistas beneficiarios del apoyo de AMLO para ser diputados o senadores o altos funcionarios que viajan y se visten a todo lujo como el insuperable Gerardo Fernández Noroña.

Otros que tienen oscuros e inocultables vínculos con el narco como su hermano Adán Augusto López y su amigo Rubén Rocha Moya.

Todo un entorno político y familiar que no encuentra ahora cómo marcar distancia del líder carismático marcado por una gestión presidencial que no pasará a la historia como él quería.

Hoy, el debate es si su esposa es ya también española con residencia, como lo asegura el diario ABC en el caro barrio de La Moraleja de Madrid, o si sigue en México y realmente ama a morir a su marido como pregona en un flojo y nada claro texto difundido ayer en redes sociales.

Se vaya ella o no a donde dice el ABC, lo cierto es que el entorno y demás familia de AMLO muestran el desmoronamiento moral, ético, económico, político de la 4T.

Con sus decisiones y hechos todos y cada uno de ellos muestran su repudio a lo que pregona su líder. Comenzando por sus hijos. Los 4.

Senadores estrechan vínculos con jóvenes

El Senado fue. estos días. sede del Foro Parlamentario de Juventudes por el Día Internacional de la Juventud.

Convocado por la Comisión de Economía, el encuentro impulsó el intercambio de experiencias, la construcción de propuestas legislativas y el fortalecimiento de una agenda nacional hacia la creación de espacios de diálogo.

El llamado senatorial fue el de invitar a los jóvenes de México a construir espacios que sirvan de incubadoras para incentivar y avanzar mediante la capacitación y la preparación, así como a través de compartir experiencias, para lograr una mejor toma de decisiones.

El foro hizo énfasis en incrementar la participación de las mujeres en todos los ámbitos, pues en este momento continúan siendo minoría en la toma de decisiones en el ámbito político.

El director general del Instituto Mexicano de la Juventud, Abraham Carro Toledo, aseguró que hoy México se encuentra en la “primavera mexicana y representamos en el concierto de las naciones una alternativa al modelo neoliberal que impera en la mayoría de los países, por lo menos de occidente en este momento”.

