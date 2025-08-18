Época de justificaciones

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

Definitivamente, los dirigentes, militantes y simpatizantes de Morena no son de respuesta rápida. Lo hacen tardíamente, pero intentando justificar cada uno de sus errores y buscando evadir las críticas y acusaciones que pesan sobre eventuales excesos.

Son diestros en escribir excusas, motivos y defensa de las acciones que le condenan o que exigen una respuesta.

Tienen libertad de acción y deambulan por distintas partes del mundo, hasta que son pillados por alguna cámara indiscreta, algún celular activo o evidenciados hasta por sus propios amigos o compañeros.

No son espías desplazados por el mundo entero que responden a los intereses de la derecha como acusan algunos de los más cándidos personajes.

Son sus propios adversarios internos o envidiosos los que divulgan esas fotos, videos o simplemente la ubicación en la que se encuentran.

Los “morenos” muestran exceso de inmadurez y ausencia de malicia y astucia, convirtiéndose en fáciles víctimas de las controversias internas de su propia estructura.

La carta de Beatriz Gutiérrez Müller negando su presencia en Madrid, así como su residencia en una de las zonas más exclusivas, va de la mano con la carta develada por Andy López Beltrán en que niega el exceso de recursos económicos en su viaje al lejano oriente, aunque después de su publicación urgieron mayores evidencias del gasto real efectuado.

Son recursos que no convencen a nadie y que polemizan más en torno a los asuntos en los que se ven envueltos.

La temporada de verano se convirtió en un vertedero de desplazamientos de un importante número de figuras públicas del partido gobernante por distintos rumbos del mundo.

Nadie les discute si son o no válidas las vacaciones que toman, ya que seguramente son necesarias. Se les hace extrañamientos por la pompa y los lujos mostrados en sus viajes, argumentan que lo hacen con recursos propios y tratan de mostrar que no son tan costosos.

Nadie cree eso y hasta la propia presidenta Claudia Sheinbaum Pardo les pide humildad y sencillez en su vida, tal y como recomendaba Benito Juárez y repetía el presidente Andrés Manuel López Obrador, de vivir en la justa medianía.

Y es que se van acumulando una serie de temas que ponen en entredicho los principales axiomas y apotegmas de la cuarta transformación.

De las máximas vertidas por el líder moral y fundador de dicho movimiento son pocos los que las recuerdan y mucho menos las que las aplican: no mentir, no robar, no traicionar, son palabras que se van desdibujando en el pasado no tan lejano.

*******

Comienza a difundirse ideas de los temas que podrían contribuir a la redacción de la reforma electoral, aunque no parten del grupo en el poder, por lo que será difícil que sean incorporadas como propuestas reales. Algunas de ellas van en relación a disminuir el número de diputados federales y senadores, otras más apuntan a la reducción de los presupuestos entregados a los partidos políticos, otras más proponen una segunda vuelta en la elección presidencial y evitar el “chapulineo”, que tan frecuente es en los distintos comicios que se celebran en México.

