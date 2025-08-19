Delta cancela dos rutas hacia Tulum ante una baja demanda

Se suma a la ola de ajustes que ya involucra a varios operadores internacionales

El Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto, inaugurado con grandes expectativas como nuevo polo turístico del Caribe mexicano, enfrenta una sacudida en su panorama aéreo. Delta Air Lines, pionera entre las aerolíneas estadounidenses en anunciar operaciones en Tulum, ha confirmado la cancelación de sus rutas estacionales desde Detroit (DTW) y Minneapolis/St. Paul (MSP), sumándose a una ola de ajustes que ya involucra a múltiples operadores internacionales.

La decisión de Delta, que mantiene activa su ruta desde Atlanta (ATL), responde a una demanda que no alcanzó las proyecciones iniciales. Según voceros de la aerolínea, el mercado mostró una clara preferencia por el Aeropuerto Internacional de Cancún (CUN), consolidado como el principal hub de distribución turística en la región. Esta cancelación no solo representa un ajuste estratégico, sino también un punto de inflexión para el aeropuerto de Tulum, que ahora debe demostrar su viabilidad a largo plazo.

El movimiento de Delta no es aislado. American Airlines, United Airlines y Air Canada han reducido frecuencias, mientras que Spirit Airlines, Copa Airlines y Discover Airlines han suspendido completamente sus servicios a Tulum. Discover Airlines, por ejemplo, trasladó su ruta desde Frankfurt al aeropuerto de Cancún para la temporada de invierno 2025.

Expertos del sector señalan una “tormenta perfecta” de factores:

– Sobreoferta de asientos: La industria apostó simultáneamente por Tulum, generando una capacidad aérea que el mercado aún no logra absorber

– Preferencia por Cancún: La infraestructura, conectividad terrestre y oferta hotelera de Cancún siguen siendo más atractivas para los viajeros.

– Problemas logísticos en Tulum: Tarifas de transporte elevadas y falta de opciones competitivas han generado fricciones entre turistas y operadores locales.

– Cambio de perfil turístico: Tulum ha evolucionado hacia un destino de lujo, lo que ha desplazado a parte de su clientela tradicional.

La cancelación de rutas plantea un desafío urgente: consolidar las conexiones existentes, mejorar la experiencia terrestre y redefinir la propuesta de valor del destino. Mientras tanto, el aeropuerto de Cancún refuerza su posición como epicentro del turismo internacional en la Riviera Maya.

Lanzan convocatoria para definir sede del Tianguis Turístico 2027

La Secretaría de Turismo (Sectur) ha abierto oficialmente la convocatoria para seleccionar la sede del Tianguis Turístico México 2027, el foro de negocios más relevante de la industria turística nacional. Publicada en el Diario Oficial de la Federación, la convocatoria marca el inicio de un proceso competitivo entre entidades federativas que buscan posicionarse como anfitrionas del evento que reúne a cientos de compradores internacionales, operadores turísticos, medios especializados y autoridades del sector.

Las entidades interesadas tienen un plazo de 30 días naturales para presentar sus propuestas formales, firmadas por la persona titular del Ejecutivo estatal. Las propuestas deberán ser entregadas en la Dirección General de Promoción y Asuntos Internacionales de Sectur, ubicada en la Ciudad de México.

Aunque aún no hay postulaciones oficiales, estados como Jalisco, Yucatán, Puebla y Querétaro han manifestado interés en ediciones anteriores. Quintana Roo, que fue sede en 2014, aún no ha emitido comentarios sobre su participación. Cabe destacar que la entidad que haya sido sede en la edición itinerante inmediata anterior no podrá participar.

Desde su creación en 1975, el Tianguis Turístico ha evolucionado de un evento exclusivo de Acapulco a una plataforma itinerante que impulsa la promoción de destinos emergentes. En 2025, se celebró en Baja California, con actividades en Playas de Rosarito, Tijuana y San Diego. Para 2026, regresará a Acapulco, Guerrero.

La edición 2027 será clave para reposicionar destinos en un contexto de recuperación turística, competencia internacional y transformación digital del sector.

Realizan cateos en dos puntos de venta de droga

En una acción coordinada entre fuerzas de seguridad de los tres niveles de gobierno, se realizaron dos cateos simultáneos en zonas habitacionales de Cancún, como parte de una estrategia para combatir el narcomenudeo en la ciudad. Las intervenciones se llevaron a cabo en las regiones 95 y 234, identificadas previamente como presuntos puntos de venta de droga.

El operativo fue encabezado por la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, con participación de la Policía Ministerial, Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Secretaría de Marina y Policía Estatal. Las diligencias comenzaron alrededor de las 21:00 horas y se extendieron por más de dos horas y media.

En la Región 95, el cateo se realizó en un domicilio ubicado en la calle 24. Durante la intervención, se aseguraron varias dosis de droga y se detuvo a dos personas presuntamente vinculadas con actividades de narcomenudeo.

Simultáneamente, en la Región 234, los elementos ingresaron a una vivienda en la calle 113, donde también se encontraron sustancias ilícitas, aunque no se reportaron detenciones en ese punto.

Al concluir los cateos, las autoridades colocaron sellos en las entradas de los inmuebles intervenidos y trasladaron lo asegurado al Ministerio Público para su análisis y procesamiento legal.

Ambas regiones se encuentran en zonas densamente pobladas, con alta circulación peatonal y vehicular. Vecinos reportaron la presencia de patrullas, vehículos oficiales y personal armado, lo que generó inquietud y especulación sobre la magnitud del operativo. La intervención fue percibida como parte de una respuesta institucional ante el incremento de denuncias ciudadanas por venta de droga al menudeo en áreas residenciales.

Se espera que en las próximas horas la Fiscalía General del Estado emita un comunicado oficial con detalles sobre los detenidos, el tipo de sustancias aseguradas y las implicaciones legales del operativo. Este tipo de acciones forman parte de una estrategia estatal para debilitar las redes de distribución de drogas en zonas urbanas y reforzar la seguridad pública.