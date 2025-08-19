Nueva jornada de preinscripciones a educación básica del ciclo 2025-2026

Con vigencia hasta el 31 de agosto

Para alumnos que no se hayan inscrito en preescolar, primaria y secundaria

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- La Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ) informó que desde el pasado 18 y hasta el 31 de agosto se abrirá la plataforma Padres en Línea, para realizar la preinscripción de su hija o hijo en los niveles de preescolar, primaria y secundaria, ciclo escolar 2025-2026.

Autoridades afirman que, se cumple el objetivo de brindar una educación de calidad, incluyente, humanista y solidaria, en beneficio de las y los estudiantes, garantizando que tengan un espacio para comenzar, permanecer y concluir sus estudios, para que nadie se quede atrás y nadie se quede fuera.

La SEQ invitó a los padres, madres de familia o tutores a realizar la inscripción de sus hijos e hijas a través del portal, que estará abierto hasta el 31 de agosto del presente año.

Recomendó los pasos a seguir en el proceso de inscripción: ingresar a la plataforma padresenlinea.seq.gob.mx; registrarse como tutor (si es la primera vez) usando la CURP, correo electrónico y contraseña.

Además, deberán acceder con su usuario y contraseña; seleccionar el nivel educativo y la escuela deseada; confirmar la selección y descargar el formato de inscripción; y finalmente, guardar el documento generado, ya que es requisito para formalizar la inscripción en el plantel.

Cabe destacar que el trámite es gratuito y completamente en línea. Se recomienda no compartir el usuario/contraseña con terceras personas y conservar la hoja de inscripción para presentarla el primer día de clases.

SQCS y ECOCE defienden el medio ambiente

El Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS) y a asociación civil Ecoce (Ecología y Compromiso Empresarial) firmaron un acuerdo de trabajo para implementar un programa de separación y acopio de residuos, como parte de la campaña Dejando Huella, que a lo largo del año ha desplegado diversas actividades en diferentes puntos del estado en busca de lograr un Quintana Roo más limpio.

Alma Beatriz García Muñoz, directora del SQCS, firmó el convenio en representación del medio público, mientras que ECOCE estuvo representado por la directora de Operaciones, Monserrat Ramírez Bobadilla. En representación del Gobierno del Estado acudió el subsecretario de Ecología y Medio Ambiente, Carlos Manrique Zaragoza.

“Este acuerdo es una oportunidad invaluable para sembrar conciencia y promover la educación ambiental. No sólo entre quienes colaboran aquí, sino en cada televidente, radioescucha, seguidor de nuestras redes y cada una de nuestras familias que se vea inspirada y se contagie con nuestras acciones”, señaló Alma García.

Agregó que el SQCS es un medio público comprometido con llevar información, entretenimiento, cultura y responsabilidad social. En el marco del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, impulsado por la gobernadora Mara Lezama, se ha trabajado durante varios meses en la campaña Dejando Huella, la cual se refleja en acciones de limpieza en espacios públicos, difusión de mensajes de concientización y producción de cápsulas y spots sobre el cuidado del medio ambiente en las cinco estaciones de radio, el canal de televisión y las redes sociales del Sistema. Destacó que en Chetumal, diariamente, se recolectan alrededor de 750 toneladas de basura.

Por su parte, Monserrat Ramírez Bobadilla, directora de Operaciones de ECOCE, explicó que desde 2019 la organización se propuso recuperar el 80% de las botellas PET que se ponen en el mercado en el estado, alcanzando a la fecha un cumplimiento del 64%.

“Estamos seguros de que con este acuerdo con el SQCS vamos a alcanzar ese 16% que nos hace falta”, subrayó. Detalló que, de manera inmediata, el convenio contempla las siguientes acciones:

Arranque del programa de acopio de residuos reciclables en las oficinas del SQCS, para la correcta separación de desechos generados diariamente, como botellas de PET, empaques flexibles (bolsas de botanas y galletas), envases de plástico rígido (como los de yogurt) y latas de aluminio (de refrescos y bebidas).

– Recolección periódica de los residuos acopiados y su envío a centros de reciclaje certificados.

– Promoción de hábitos sustentables mediante seminarios de capacitación dirigidos al personal del Sistema.

– Campañas de comunicación digital, coordinadas por ECOCE, para impulsar prácticas de consumo responsable y promover la economía circular enfocada en envases y empaques.

Añadió que también se realizarán talleres y capacitaciones para que el personal aprenda a separar adecuadamente los residuos.

A su vez, Carlos Manrique Zaragoza, subsecretario de Ecología y Medio Ambiente, reconoció el esfuerzo conjunto del SQCS y ECOCE en favor del medio ambiente. “Un buen manejo de residuos permite ver un problema como una oportunidad, y eso es precisamente lo que hacen ECOCE y el SQCS”, expresó.

Material recolectado

En semanas previas, el SQCS llevó a cabo una campaña de recolección de residuos en sus instalaciones de Chetumal, Cancún y Playa del Carmen, logrando reunir alrededor de 65 kilogramos de materiales.

Chetumal concentró 44 kilogramos.

Cancún, 16 kilogramos.

Riviera FM, 4.5 kilogramos.

Posterior a la firma del convenio, se realizaron enlaces en vivo con Caribe FM en Cancún y Riviera FM en Playa del Carmen, para presenciar el pesaje de los residuos recolectados.