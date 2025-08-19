Se desploma oferta laboral en sector hotelero de Cancún

“Pega” temporada baja

Puestos de meseros, garroteros, camaristas y cantineros han visto una reducción

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- La industria hotelera de Cancún enfrenta una significativa contracción en su oferta laboral, con una caída del 20% en las vacantes disponibles desde julio, según datos de la Fundación Federación de Estudiantes en Benito Juárez. Esta disminución se atribuye directamente a la baja ocupación registrada durante el verano, una temporada que resultó menos próspera de lo esperado.

Ricardo Paredes, director de la Bolsa de Trabajo de dicha fundación, informó que la participación de empresas hoteleras en ferias de empleo ha sido notoriamente menor. Puestos tradicionalmente demandados como meseros, garroteros, camaristas y cantineros han visto una drástica reducción en su disponibilidad. En agosto, la presencia del sector en estos eventos fue mínima, y muchos establecimientos no ofrecieron vacantes.

Ante la baja afluencia turística, los hoteles han retomado la práctica de los llamados “descansos solidarios”, afectando a cerca de 1,200 trabajadores. Esta medida busca reducir entre un 15 y 20% la plantilla laboral durante la temporada baja, sin recurrir a despidos definitivos. Jesús Almaguer Salazar, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, reconoció que el verano fue atípico y menos rentable de lo proyectado.

La situación podría agravarse en septiembre, cuando se espera que la reducción de empleos alcance hasta un 40% en comparación con los picos de la temporada alta. La CROC en Cancún, atribuye esta caída a factores como la inflación y el contexto electoral tanto en México como en Estados Unidos, que han afectado el turismo nacional.

A pesar de la contracción, muchos trabajadores siguen prefiriendo el sector hotelero por sus sueldos competitivos y atractivas propinas. Sin embargo, la estabilidad laboral se ha vuelto incierta, y se espera que las contrataciones repunten hasta noviembre, con el inicio de la temporada invernal.

Descansos solidarios en Playa del Carmen

La Asociación de Pequeños Hoteles (APH) de Playa del Carmen lanzó una alerta ante el incremento previsto de los llamados “descansos solidarios” en el sector, como respuesta a la baja ocupación turística que afecta a los establecimientos desde julio. Esta medida, aunque común en temporadas bajas, podría intensificarse en septiembre y derivar en despidos, según advirtió Offner Arjona, presidente de la APH.

Durante la primera semana de agosto, los pequeños hoteles registraron una ocupación promedio del 50%, apenas superior al 48% de la semana anterior. “No hemos logrado superar el 50 por ciento. La verdad es que es una ocupación baja y seguimos pataleando con las tarifas”, declaró Arjona, quien también señaló que la guerra de precios entre hoteles y rentas vacacionales ha debilitado la competitividad del sector.

Los pequeños hoteles enfrentan una carga fiscal considerable, incluyendo pagos al Seguro Social, Infonavit y contribuciones federales, estatales y municipales. A diferencia de las plataformas de renta vacacional, que operan con menor regulación, los hoteles formales deben cumplir con múltiples obligaciones que dificultan su sostenibilidad. “Son muchas las familias que dependen de estos negocios, y la presión es cada vez mayor”, agregó el dirigente.

La inflación ha elevado los precios de insumos y servicios, mientras que las tarifas hoteleras han disminuido. “Todo sube, menos las tarifas”, lamentó Arjona, quien también pidió al gobierno municipal y estatal mayor respaldo para evitar que los pequeños hoteles caigan en una “guerra de tarifas” que los deje expuestos y sin margen de operación.

Los descansos solidarios son pausas laborales acordadas entre empleadores y trabajadores para reducir temporalmente la plantilla sin recurrir a despidos formales. Aunque se han normalizado en el sector turístico, esta práctica no está contemplada en la Ley Federal del Trabajo y puede generar incertidumbre legal y económica para los empleados.