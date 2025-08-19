Libre de infestaciones el hotel Mundo Maya Tulum

Presuntamente, el 19 de agosto debía darse a conocer en Plataforma Compras MX el resultado de la licitación para liberar al hotel “Mundo Maya” de la plaga de escarabajo barrenador, en el que participaron cuatro empresas conforme la licitación AI-07-H0C-007H0C999-N-109-2025, labor cotizada entre los 3.3 y 5.9 millones de pesos según las compañías oferentes participantes.

Sin embargo, Grupo Mundo Maya informó que el Hotel Mundo Maya Tulum se encuentra libre de la plaga del escarabajo barrenador “y continúa brindando sus servicios de manera normal y segura”.

Indicó que la presencia del escarabajo barrenador fue detectada en octubre del 2024 y que fue atendida de manera inmediata en su totalidad en febrero de este año, gracias a una intervención profesional basada en estándares ambientales y sanitarios.

“Desde entonces, como parte del compromiso de mantenimiento preventivo y protección ambiental, se ha incorporado un programa regular de fumigación especializada. Este programa está orientado a garantizar la conservación del inmueble y evitar futuras afectaciones, en alineación con buenas prácticas internacionales”, precisó en un comunicado.

Agregó que en Grupo Maya, reafirman su compromiso con: la transparencia en la gestión de recursos públicos y procesos de mantenimiento; con la seguridad de huéspedes y colaboradores, así como en la protección del patrimonio natural de Tulum, una propiedad fundamental en sus operaciones.

Grupo Maya aclaró que el hotel opera con normalidad y está abierto al público, “funcionando bajo estándares internacionales de calidad, higiene y sostenibilidad.

Por ello, agradecieron la confianza de visitantes y socios, reiterando su compromiso con el turismo responsable y el desarrollo sustentable en la región.

Por su parte, la gobernadora Mara Lezama Espinosa presentó el Nuevo Sistema Inmobiliario de Quintana Roo (SIQROO) que, a través del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, moderniza la recepción, atención y resolución de solicitudes, y a la vez representa un paso firme hacia la transparencia con un modelo registral moderno, eficiente y accesible.

De manera complementaria, se presentaron tres portales web: el Portal Ciudadano, el Portal de Notarios y el Portal de Autoridades, que permiten el acceso en línea desde cualquier dispositivo con acceso a Internet y están diseñados para atender las necesidades específicas de cada sector. “Desde el inicio de este gobierno diferente tuvimos bien claro que era tiempo de digitalizar el Registro Público de la Propiedad”, expresó Mara Lezama.

Durante la exposición del Sistema, la directora del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, Mariann González Pliego Castillo, explicó que el Portal Ciudadano facilita la consulta y seguimiento de trámites registrales de forma simple y accesible; el Portal de Notarios está diseñado para realizar trámites reduciendo tiempos y costos operativos; y el Portal de Autoridades fortalece la coordinación institucional al permitir el intercambio seguro de información entre dependencias.

Con la presencia de Griselda Martínez Vázquez, Subsecretaria de la SEDATU, y de José Alfonso Iracheta Carroll, director general del Instituo Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), Mara Lezama añadió que con este nuevo sistema se da tranquilidad a quienes compran su primera vivienda, seguridad a quienes invierten y respaldo a quienes quieren construir aquí su futuro. Por primera vez en la historia se incorporan herramientas tecnológicas de alto nivel: firma electrónica avanzada, sellos digitales y códigos QR que aseguran la autenticidad de cada documento.

La Gobernadora dio a conocer que se centralizan más de un millón de bienes inmuebles en una sola base de datos y migra el historial de más de tres millones de registros. También aseguró que el sistema no opera aislado, se conecta con otras instituciones como el Sistema de Administración Tributaria del Estado, el CENAM y el Registro Nacional de Población, lo que acelera la validación de datos y fortalece la certeza en cada trámite.

Añadió que de esta manera se acercan los servicios a la ciudadanía y hoy desde cualquier parte de la República se pueden hacer tramites en el Registro Público. “Escuchamos a los ciudadanos, notarios públicos y organizaciones que se sumaron a este proyecto de modernización”, dijo.

Ante notarios, representantes de organizaciones, asesores inmobiliarios y ciudadanos, la gobernadora Mara Lezama afirmó que “después de más de dos décadas dejamos atrás un modelo registral que se volvió insuficiente y ahora damos paso a una plataforma moderna, digital, ágil y accesible. Con esta innovación eliminamos trámites engorrosos, evitamos vueltas innecesarias y reducimos tiempos de espera”.

También, le comento que en Cancún, a dos semanas de haber iniciado la obra pública, la Presidenta Municipal, Ana Paty Peralta, constató los primeros avances del proyecto que se desarrolla en la Calle 82, entre Avenida Bonampak y Calle 45-A, a un costado de la Universidad del Caribe, que beneficiarán a vecinos y estudiantes que transitan por la zona.

“Esta es una obra integral, contemplamos absolutamente todo, tenemos dos áreas de mangle que cruzan, por eso vamos a poner estos ductos de 76 centímetros de diámetro, lo que va a ayudar al cruce natural hídrico en la zona. Subimos la calle para evitar las inundaciones y los encharcamientos. Además de que se van a hacer los cruces con los ductos cuidando el cruce natural de los manglares”, dijo.

Acompañada por la secretaria de Obras Públicas y Servicios, Samantha Hernández Cardeña; el secretario general del Ayuntamiento, Pablo Gutiérrez Fernández; y el director de Tránsito Municipal, Ezequiel Segovia Góngora, la Primera Autoridad Municipal destacó que en tan corto tiempo de haberse iniciado ya lleva un avance de alrededor de 26 por ciento.

“Es algo muy necesario, no solamente para los estudiantes de la Universidad del Caribe sino para todos los habitantes de estos fraccionamientos como Corales, Tabachines, y otros, además que es un cruce importante hacia el Arco Vial de nuestra ciudad”, afirmó.

Como parte de su visita, la Primera Autoridad Municipal además de entregarles hidratación a los trabajadores, platicó con ellos sobre los detalles técnicos de la ejecución del proyecto que incluirá reconstrucción de pavimento, guarniciones, banquetas, instalación de alumbrado y balizamiento en dicha arteria, para que cumpla con los mejores estándares de calidad y durabilidad.

Para finalizar, supervisó el inicio de la renivelación de la barda de la institución educativa, ya que a un costado se colará la nueva banqueta, la cual será mucho más amplia de la que ya existía para que puedan emplearla con seguridad todo tipo de peatone; empero, lo anterior será motivo de otro análisis en posterior entrega de HORA 14.

