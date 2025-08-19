Participa Mara Lezama en el arranque de Rutas por la Salud

Junto con Sheinbaum Pardo

Roo se suma a cruzada para asegurar el abasto de medicamentos en las unidades de salud y hospitales

Cancún.- “Estamos más que listas y listos para sumarnos con todas nuestras fuerzas a esta gran cruzada por la salud” expresó la gobernadora Mara Lezama Espinosa al participar con la presidenta Claudia Sheinbaum, mediante un enlace remoto, en el Arranque de la Estrategia Nacional de Rutas por la Salud en Quintana Roo.

De manera simultánea, 23 entidades federativas se sumaron a esta estrategia logística de distribución, cuyo objetivo es asegurar un abasto de medicamentos más eficiente y oportuno en beneficio y para el bienestar de las y los pacientes.

En Quintana Roo son 11 vehículos especializados los destinados a cubrir el territorio estatal, con una red de distribución integrada por cuatro almacenes ubicados estratégicamente en Chetumal, Cancún y Felipe Carrillo Puerto.

Durante el enlace, la gobernadora Mara Lezama agradeció a la Presidenta Claudia Sheinbaum, y a quienes hacen posible la ruta de la salud para que el abasto de medicamentos llegue de manera estable y sistemático a cada rincón de Quintana Roo.

“Sabemos que la transformación en materia de salud ha sido un enorme desafío, el reto era inmenso, pero también sabemos que se está logrando para poder hacer realidad en lo que los gobiernos de la Cuarta Transformación creemos, la salud es un derecho y no un privilegio” expresó la titular del Ejecutivo.

Acompañada del secretario de Salud Flavio Carlos Rosado, y del coordinador del IMSS-Bienestar en la entidad, Moisés Toledo Pensamiento, la gobernadora Mara Lezama informó que aquí en Quintana Roo, con los vehículos asignados, se logrará la distribución de los medicamentos a través de 31 rutas en esta primera semana, con 166 mil piezas de insumos médicos para 171 unidades médicas de primer nivel.

En las siguientes dos semanas se distribuirán, a través de 16 rutas más, perfectamente bien planeadas, un millón 168 mil 960 medicamentos a los 13 hospitales, garantizando la atención del suministro de medicinas para las y los quintanarroenses.

En total, se distribuirán 96 claves de medicamentos e insumos en cada unidad médica, con la meta de ampliar progresivamente la cobertura hasta alcanzar las 147 claves contempladas en el catálogo nacional.

Mara Lezama destacó que en Quintana Roo, con un gobierno diferente, humanista con corazón feminista, y con base en el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo, la salud de las y los quintanarroenses sí importa.

Y precisó que con una estrecha colaboración con Alejandro Svarch Pérez, director general del IMSS-Bienestar, y todo su equipo, con muchas horas de trabajo y planeación, la ruta de la salud hoy es una realidad.

Entrega MLE el Premio Estatal de la Juventud 2025

Chetumal.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezó la entrega del Premio Estatal de la Juventud 2025 a 33 jóvenes quintanarroenses, de los cuales 17 son ganadores y 16 menciones honoríficas, que representa el máximo reconocimiento que otorga el Gobierno de Quintana Roo a quienes con talento, dedicación y compromiso social contribuyen a la transformación de la entidad.

“Es bien importante reconocer y dejar plasmado el trabajo extraordinario que hacen cada uno de ustedes. Para mí es fundamental visibilizar también quién forma parte del éxito, la familia, mamá, papá, que son nuestra fortaleza”, expresó la titular del Ejecutivo, quien estuvo acompañada en el presídium por Lizbeth Areli Chimal Cahuich, de Felipe Carrillo Puerto y ganadora en la distinción de Ciencia, y de Arath de Jesús Martínez Guillén, galardonado en Inclusión.

El Premio Estatal de la Juventud 2025 contempla 10 distinciones: Académica, Ambiental, Ciencia, Ciudadanía, Cultural, Diversidad Sexual y de Género, Emprendimiento, Humanitaria, Igualdad de Género e Inclusión, cada uno con un estímulo económico, una estatuilla y un reconocimiento oficial, explicó la directora del Instituto Quintanarroense de la Juventud, Alma Alvarado Moo.

La gobernadora destacó que este premio, entregado cada año en el marco del Día Internacional de la Juventud, “es símbolo de que las juventudes no solo son el futuro, sino el presente de Quintana Roo. Son quienes con su liderazgo, creatividad y compromiso, construyen un estado más justo, solidario y en paz”.

Con esta entrega, la gobernadora Mara Lezama reafirmó que, en el marco del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, se impulsa un gobierno humanista, progresista y con corazón feminista, que coloca a las juventudes como protagonistas de la transformación social y del futuro sostenible de la entidad.