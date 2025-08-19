Más de 426 mil turistas llegan a Quintana Roo en una semana

Ocupación hotelera se estabiliza en 63%

Estados Unidos encabezó la lista de países emisores de viajeros

Por redacción DIARIOIMAGEN

El Caribe mexicano continúa consolidándose como uno de los destinos turísticos más dinámicos del hemisferio. Entre el 9 y el 15 de agosto de 2025, Quintana Roo recibió un total de 426,092 visitantes, según el más reciente informe de la Secretaría de Turismo estatal (Sedetur). La ocupación hotelera promedio se mantuvo en 63.3%, con picos en Cancún y Playa del Carmen.

Estados Unidos encabezó la lista de países emisores, representando el 37.8% de los turistas, seguido por México (32.6%) y Canadá (13.9%). También se registró afluencia significativa desde Argentina, Reino Unido, Francia, Alemania, Chile, Colombia y España.

En cuanto a conectividad, el Aeropuerto Internacional de Cancún gestionó 1,802 llegadas, de las cuales 991 fueron internacionales. El aeropuerto de Tulum reportó 80 llegadas, Cozumel 67 y Chetumal 33, sumando más de 3,600 operaciones aéreas en total.

El sector de cruceros también mostró actividad destacada, con 17 arribos en Cozumel y 7 en Mahahual, para un total de 24 embarcaciones durante la semana. Se espera que en los próximos días arriben buques de gran capacidad como el Icon of the Seas, Harmony of the Seas y Disney Treasure.

En el rubro de rentas vacacionales, se contabilizaron 24,939 propiedades activas, con una tarifa promedio de 3,000 pesos por noche. Cancún, Playa del Carmen y Tulum concentran la mayoría de estas ofertas, con ocupaciones que oscilan entre el 44% y el 54%.

Quintana Roo mantiene una infraestructura robusta, con más de 135 mil habitaciones distribuidas en 1,478 centros de hospedaje, principalmente en Cancún, Riviera Maya, Costa Mujeres e Isla Mujeres. Aunque la ocupación se mantiene estable, autoridades y empresarios turísticos advierten sobre la necesidad de diversificar productos, mejorar la movilidad terrestre y fortalecer la promoción internacional ante la creciente competencia regional.

Cancún vibra con arte y participación social en el Parque de la Equidad

Como parte de una iniciativa ciudadana canalizada a través del programa “La Voz del Pueblo” que encabeza la gobernadora Mara Lezama Espinosa, se llevó a cabo la jornada artística en el patinódromo del Parque de la Equidad, donde el colectivo SUSTO CREW CANCÚN dio inicio al proyecto de mural comunitario que busca mejorar el entorno urbano y utilizar el arte para fortalecer el tejido social, acción respaldada por Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo (Agepro) y ONU-Hábitat.

Esta actividad da muestra del compromiso del gobierno humanista con corazón feminista, que encabeza la gobernadora Mara Lezama, para cerrar brechas de desigualdad y fortalecer el tejido social mediante proyectos que nacen desde la ciudadanía. El mural se enmarca en el convenio con ONU-Hábitat y refleja los principios del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo.

“El arte urbano es una forma poderosa de expresar la identidad de nuestras comunidades. Este mural no solo embellece el espacio, también representa el latido joven de Cancún, su creatividad y su fuerza colectiva”, expresó Carlos Flores Hidalgo, director general de la AGEPRO.

El mural, aún en proceso, contempla la creación de cuatro piezas de 24 metros cada una, que integran diseño, color, identidad local y participación vecinal. Como parte del avance, se realizó una jornada de convivencia donde niñas y niños intervinieron una sección del muro, en un ejercicio de inclusión y apropiación del espacio público. Se espera que en próximas fechas el mural sea concluido en su totalidad.