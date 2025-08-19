Suman 3 muertes este año por temperaturas extremas

Datos de la Secretaría de Salud

Las autoridades del estado han intensificado las campañas de concientización

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- La temporada de calor 2025 ha dejado una preocupante huella en Quintana Roo, donde se han registrado 55 casos de afectaciones a la salud por temperaturas extremas, incluyendo tres defunciones por golpe de calor. Así lo informó la Secretaría de Salud, que ubica al estado entre los seis con mayor incidencia nacional en este tipo de daños.

Del total de casos reportados:

43 corresponden a golpes de calor

5 a deshidratación

7 a quemaduras

Estos representan el 4.4% de la incidencia nacional, en una temporada donde se han contabilizado más de 1,258 casos en todo el país.

Las tres muertes registradas en la entidad fueron consecuencia directa de golpes de calor, lo que ha encendido las alertas sanitarias. Las autoridades han intensificado las campañas de concientización, instando a la población a:

Beber agua constantemente, sin esperar a tener sed

Usar ropa ligera, holgada y de colores claros

Evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y 16:00 horas

Aplicar protector solar y buscar ambientes frescos para descansar

El Caribe mexicano ha enfrentado temperaturas superiores a los 40 grados Celsius, exacerbadas por la humedad y la radiación solar. Esta combinación ha generado condiciones de riesgo especialmente para adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas.

La Secretaría de Salud exhorta a la población a estar atenta a síntomas como mareo, sudoración excesiva, piel caliente y seca, confusión o pérdida de conciencia, y a buscar atención médica inmediata ante cualquier señal de afectación por calor.

No hay brote de moquillo

Autoridades del Centro de Control Animal (CENCAAZ) de Playa del Carmen desmintieron categóricamente los rumores difundidos en redes sociales sobre un supuesto brote masivo de moquillo canino en sus instalaciones. La encargada del centro, Mariana Rubio, calificó la información como “falsa, alarmista y carente de sustento”.

Rubio precisó que actualmente se han detectado cinco casos positivos de moquillo, todos en perros rescatados, los cuales se encuentran aislados y bajo tratamiento médico especializado. No existe un brote generalizado ni hay más de 130 animales en riesgo, como se ha afirmado erróneamente en publicaciones virales.

El personal del CENCAAZ ha actuado de forma inmediata y responsable, siguiendo protocolos sanitarios para contener los casos y evitar su propagación. Solo dos personas están asignadas a la atención directa de los animales infectados, como medida preventiva.

La funcionaria señaló que el contagio podría estar relacionado con un lote de vacunas comprometido, debido a una presunta ruptura en la cadena de frío por parte del proveedor. Esta situación ya fue reportada y se encuentra bajo análisis para deslindar responsabilidades.

Rubio exhortó a la población y a los medios de comunicación a verificar la información antes de compartirla, y a mantenerse informados únicamente a través de canales oficiales. La difusión de contenido no verificado genera desinformación y alarma innecesaria, afectando los esfuerzos por proteger a los animales bajo resguardo.