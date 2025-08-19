El “Mafer”, ex dirigente taxista de Cancún, continuará en prisión

Juez federal niega amparo

Avanza el proceso penal en su contra por el presunto delito de homicidio

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- El caso de Salomón N., alias “Mafer”, ex secretario general del sindicato de taxistas “Andrés Quintana Roo”, continúa sacudiendo al gremio transportista de Cancún. Un juez federal ha ratificado la negativa de amparo solicitada por su defensa, lo que confirma que el ex dirigente permanecerá en prisión preventiva mientras avanza el proceso penal en su contra por el presunto delito de homicidio.

La defensa de “Mafer” interpuso un recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito, luego de que el Juzgado Séptimo de Distrito en Cancún negara el amparo indirecto solicitado dentro del expediente 1167/2024. El juez consideró que no existen condiciones para modificar la medida cautelar, dado que el delito imputado -homicidio- se clasifica como grave y amerita prisión preventiva oficiosa.

Salomón N. fue vinculado a proceso en noviembre de 2024, tras ser señalado como presunto responsable del asesinato de un colaborador del sindicato. Durante un cateo realizado en las oficinas del gremio entre el 4 y 5 de noviembre, las autoridades encontraron drogas y evidencias que, según la Fiscalía General del Estado (FGE), apuntan a que el inmueble era utilizado como centro de tortura.

Además de “Mafer”, al menos cinco miembros de la cúpula sindical han sido detenidos por diversos homicidios perpetrados en Cancún durante 2024, lo que ha generado una de las mayores crisis internas en la historia del sindicato.

La resolución judicial ha provocado manifestaciones por parte de familiares, vecinos y más de 200 integrantes del sindicato, quienes se congregaron frente a los Juzgados Penales Orales en la avenida Nichupté para exigir la liberación del exlíder. Su pareja denunció que “Mafer” padece diabetes y que su salud se ha deteriorado gravemente en prisión, sin acceso adecuado a atención médica especializada.

El proceso penal contra Salomón N. apenas comienza. Si el recurso de revisión no prospera, y las apelaciones posteriores no modifican la medida cautelar, el exdirigente podría enfrentar una larga estancia en prisión. La defensa insiste en que la Fiscalía carece de pruebas contundentes, mientras que el Ministerio Público sostiene que existen elementos suficientes para continuar con el proceso.