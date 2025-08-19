Cecilia Toussaint presenta breve temporada de “Matamos lo que Amamos”

El 21 y 28 de agosto se presentará en el Círculo Teatral

Ofrecerá un viaje sonoro y literario que rinde homenaje a la voz profunda de Rosario Castellanos

Por Asael Grande

A cien años del natalicio de Rosario Castellanos, Cecilia Toussaint realizará en el Círculo Teatral (Veracruz 107. Condesa), un viaje sonoro y literario que rinde homenaje a la voz profunda de Rosario Castellanos, quien fue escritora, periodista y diplomática mexicana, considerada una de las literatas mexicanas más importantes del siglo XX.

La actriz y cantante Cecilia Toussaint da vida a sus palabras a través de la lectura en voz alta y la interpretación de canciones creadas por el compositor chiapaneco José G. Elorza, acompañada por el maestro Jorge García Montemayor en la guitarra, esta propuesta escénica entrelaza música y poesía en una experiencia íntima y poderosa.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, la intérprete de “Carretera”, platicó sobre “Matamos lo que Amamos”, espectáculo de lectura en voz alta y canciones, basadas en la obra de Rosario Castellanos: “este proyecto comenzó por parte de un compositor con el que llevo trabajando muchísimos años, que se llama José Elorza, es el compositor de Carretera, y Prendedor, me llamó un día, y me dijo, -‘me di a la tarea de musicalizar y hacer unas versiones sobre unos textos de Rosario Castellanos’-no se hizo pensando en los homenajes que están haciendo ahora, y entonces fui a Mérida a verlo con Jorge García Montemayor, que es el guitarrista con quien estoy trabajando este proyecto, y nos encantó, nos sorprendió muchísimo el trabajo de Pepe, por supuesto, el trabajo de Rosario Castellanos es increíble, fundamental, es un referente femenino en la cultura de este país, importantísima en la política, en las letras, es una activista, de las primeras feministas, un personaje muy poderoso, entrañable”.

Cecilia Toussaint interpreta, acompañada del maestro Jorge García Montemayor en la guitarra, canciones originales del compositor chiapaneco José G. Elorza, quien compuso nueve canciones basadas en textos de la autora. Por otro lado, se dará lectura de algunos poemas de la autora. El espectáculo tiene una duración de 50 minutos aproximadamente: “me pareció buena idea combinar la lectura en voz alta, con las canciones, y así se conformó este espectáculo que voy a presentar ahora en el Círculo Teatral en la colonia Condesa, es un proyecto que me gustó muchísimo hacer, mi voz navega por otros lugares distintos a los que navega habitualmente en un proyecto como cantante de rock, y eso me enriquece mucho, es un reto para mí, creo que la gente se la puede pasar muy bien”.

Cecilia Toussaint, indudablemente, es reconocida como una mujer perseverante, la voz femenina del rock en nuestro país y fundamental para varias generaciones. “después del disco ‘El lado sur de mi corazón’ saqué el disco del Zócalo 2018, he estado sacando nuevos sencillos, como ‘Creo’, un temazo, y ahora estoy a punto de sacar un tema nuevo que se llama ‘Luna nueva’, que es composición mía, y un disco sorpresa que ya está casi terminado; me faltan muchas cosas por hacer, por aprender, todos los días aprendo algo nuevo, me doy oportunidad de trabajar con gente nueva; estaré el 19 de septiembre en Bajo Circuito para celebrar mis 45 años de carrera”, concluyó.

Breve temporada de “Matamos lo que Amamos”: 21 y 28 de agosto, 8:30 pm; 23 y 30 de agosto, 7 pm, en el Círculo Teatral (Veracruz 107. Condesa).