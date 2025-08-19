Invasión comercial china en el centro de laCDMX

Desplazan a locatarios y a residentes

Vecinos organizados advierten sobre una pérdida progresiva de la habitabilidad

Ante lo que consideran una expansión agresiva del comercio de menudeo asiático en la zona, comerciantes establecidos del Centro Histórico de la Ciudad de México han denunciado la invasión de más de 600 bodegas chinas, que han desplazado a locatarios, residentes y negocios tradicionales.

Estas bodegas se concentran en la zona norte del primer cuadro, aun sin contar con el uso de suelo adecuado, pues al formar parte del patrimonio de la ciudad, no se permiten este tipo de giros.

Los inconformes exigen al gobierno capitalino frenar lo que consideran una invasión del comercio asiático y pidieron que se investigue la ocupación de predios que, según dicen, no tenían propietarios durante décadas y ahora están en obras ilegales y apropiados mediante procesos legales irregulares.

José Luis Santiago, empresario que ha resistido el embate de los productos de origen chino, explicó que las calles República de Chile, República de Honduras, República de Cuba, República de Brasil y hasta Isabel La Católica no sólo han sido invadidas, sino que el tránsito ha sido afectado por la carga y descarga de mercancía y por la proliferación de ambulantes y diableros.

“Empezó primero con tiendas al menudeo, que hoy no afectan tanto, pero desplazaron a negocios de gente que llevaba muchos años ahí (en el Centro Histórico). Hay edificios que tenían cuatro locales y que los hicieron plazas de uno, dos, tres pisos de locales”, contó.

Las implicaciones, dijo, han sido graves, pues desde 2023 los locales que pasaron a ser bodegas ocasionaron el cierre de negocios tradicionales, como en la zona de muebles de La Lagunilla y en la calle de las novias, en República de Chile.

Aseguró que la desordenada carga y descarga de contenedores de mercancía china se realiza con impunidad, pues aunque los camiones impiden el tránsito vehicular y peatonal, no son multados.

A raíz de lo anterior, no sólo el comercio informal ha aumentado, sino también han subido las rentas de los establecimientos, que al no poder ser pagados por los comerciantes locales, son alquilados por comerciantes de China, quienes los usan para bodegas y plazas.

Esto genera competencias desleales para los comercios tradicionales que sólo benefician, dijo, “a los grandes empresarios del ambulantaje”.

Alejandro Gazal, presidente de Procentrhico, advirtió que las bodegas chinas “son una crónica de una tragedia anunciada”, pues los edificios que ocupan tienen más de 80 años y fueron edificados para alojar personas, no mercancías.

Se desborda mercancía asiática el corazón de Tepito

Una situación similar se vive en el corazón de Tepito, conocido hace años por la venta de fayuca, donde las calles ahora están saturadas por mercancía de origen chino. Para los locatarios originarios, esta presencia representa una competencia desleal, pues señalan que estos productos, además de desplazar el comercio local, ofrecen rentas mucho más altas.

“Algunas superan 10 mil pesos o dan pagos anuales para asegurar un local o una bodega”, acusó José López, cerrajero que desde hace 50 años trabaja en la segunda sección de la calle Aztecas. Aunque es originario del barrio, confesó que tuvo que mudarse a otra zona: “Aquí ya no se puede vivir, ya todo es bodegas”, lamentó.

A la vuelta, sobre la calle República de Costa Rica, entre Aztecas y Florida, Daniel renta bodegas de uno por dos metros en 5 mil pesos al mes. “Pido seis meses adelantados, y cuando se vence el periodo me pagan otro tanto de seis”, explicó.

Enrique Gámez, quien ha trabajado en locales de propietarios chinos, explicó que las bodegas se utilizan principalmente para el almacenamiento de mercancía. “Ellos importan altos volúmenes de mercancía en contenedores, se transporta y se almacena en las bodegas”, señaló.

Añadió que ante la cantidad de productos, también recurren a espacios provisionales; “hay de todos los tamaños, desde una habitación muy pequeña hasta sótanos completos, e incluso edificios destinados a bodegas”.

Mientras, las trabajadoras sexuales han tenido que desocupar los departamentos que rentaron por más de tres décadas debido al alza en las rentas, que llegan hasta 20 mil pesos mensuales por la concentración de bodegas de productos chinos, sostuvo Elvira Madrid, presidenta de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez AC.

Explicó que fueron alrededor de 35 mujeres las que tuvieron que desocupar sus domicilios debido a que los asiáticos pagan hasta un año por adelantado por el uso de bodegas, lo que deja en desventaja a este sector para tener un lugar para vivir en la zona.

Pérdida progresiva de la habitabilidad de la zona

Por su parte, vecinos organizados del Centro Histórico advierten sobre una pérdida progresiva de la habitabilidad de la zona y el deterioro de su valor histórico. En particular, denuncian la ocupación del espacio público por parte de estructuras comerciales irregulares y la ausencia de un plan integral que ordene y recupere el entorno. Según testimonios recabados, la Plaza Tolsá, la Alameda Central, Correo Mayor, y calles aledañas como Moneda, Brasil, Jesús María y República de Argentina, han perdido su vocación peatonal debido a la saturación del comercio informal.

Aunado a esto, reportan el consumo abierto de sustancias ilegales en espacios públicos y el uso de bienes patrimoniales como zonas de almacenamiento y comercio informal, lo que imposibilita el disfrute turístico y cultural del Centro. “Se fuma marihuana en cada esquina, y nadie dice nada. ¿Dónde está la autoridad?”, cuestiona un residente.