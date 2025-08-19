Asigna ISSSTE más de 26 mil préstamos personales en el vigésimo sorteo del año

El próximo será el 28 de agosto

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), encabezado por el director general Martí Batres Guadarrama, informa que en el vigésimo sorteo convencional del Programa Anual de Préstamos Personales 2025 se asignaron 26 mil 691 créditos, es decir, salieron todos aquellos que cumplieron los requisitos.

La distribución por tipo de préstamo personal fue de 9 mil 908 préstamos ordinarios; mil 599 préstamos exclusivos para pensionados; 11 mil 042 préstamos especiales; y 4 mil 142 préstamos conmemorativos.

El próximo sorteo será el 28 de agosto, exclusivo por el Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, y los resultados podrán ser consultados el mismo día a partir de las 21:00 horas. Podrán participar todos aquellos registrados hasta el día 27 de agosto.

Para iniciar la inscripción, las y los participantes deberán ingresar al portal https://asissste.issste.gob.mx/, seleccionar la pestaña “Económicas” y darle clic a la opción “Registro al sorteo electrónico”.

Es importante destacar que todos los trámites que realiza el ISSSTE son totalmente gratuitos y sin intermediarios, por lo que todos los procedimientos son de manera personal.

El ISSSTE, encabezado por Martí Batres Guadarrama, contribuye al bienestar financiero de las personas trabajadoras, pensionadas y jubiladas, a través del otorgamiento de estos préstamos.