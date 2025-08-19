Julio César Chávez Jr. fue recluido en Hermosillo tras ser entregado por EU

Detenido hace más de un mes

El boxeador es acusado por delincuencia organizada y tráfico de armas y ligado al Cártel de Sinaloa

A más de un mes de ser detenido en Los Ángeles, Caifornia, Julio César Chávez Carrasco, hijo del ex campeón Julio César Chávez, fue deportado por Estados Unidos, por lo que fue aprehendido por la Fiscalía General de la República (FGR) e internado en un penal federal de Hermosillo.

Contra el ex pugilista existe una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas, pues el hijo del campeón mundial de boxeo fue señalado por la FGR de tener supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones su deportación ocurrió a las 23:53 horas del lunes 19 en la Garita Dennis Deconcini, en Nogales, Sonora.

De la Garita se realizó el traslado a los separos de la jefatura de la Policía Federal Ministerial de la FGR, en la ciudad sonorense de Hermosillo, para ponerlo a disposición del juez feferal que ordenó su captura.

Hace una semanas, Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, juez Cuarto de Distrito en Materia Penal en el estado de Baja California, concedió una suspensión de plano a Julio César Chávez Jr., solo para el efecto de que una vez que esté en suelo mexicano no vaya a permanecer incomunicado. Asimismo, en caso de que el quejoso se encuentre detenido por la posible comisión de un delito, las autoridades deberán ponerlo sin demora alguna a disposición del Ministerio Público.

Promovió entre cinco o seis amparos

Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, reveló hace semanas que Julio César Chávez promovió entre cinco o seis amparos para ser puesto en libertad cuando llegue a México.

Asimismo, acusó que las autoridades de Estados Unidos lo protegieron porque sabían que desde 2023 en México existía una orden de aprehensión.

“Ellos sabían perfectamente que estaba esta orden. Se estableció en Estados Unidos, se casó en Estados Unidos, actuaba libremente y absolutamente en territorio americano y ha estado ahí mientras nosotros hemos estado haciendo requerimientos para que nos lo entreguen”, declaró.

La orden de captura fue girada en marzo de 2023, sin embargo, fue detenido hasta el jueves 3 de julio por las autoridades estadunidenses, en la ciudad de Los Ángeles, California.

“Dichas autoridades han informado de lo anterior a la Fiscalía General de la República, manifestando que han iniciado el procedimiento correspondiente para su entrega a México”, mencionó la institución.

Relación con el Cártel de Sinaloa

La relación entre el boxeador mexicano y el Cártel de Sinaloa se remonta a la muerte de uno de los hijos entre Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, y Griselda López: Édgar Guzmán López.

Existen varias versiones de quién estuvo detrás de la muerte del hijo de “El Chapo”. Algunos dicen que se trató de una venganza de los hermanos Beltrán Leyva por la detención de “El Mochomo”. Pero también hay versiones que apuntan a que la orden vino del mismo Cártel de Sinaloa tras una confusión.

Tras la muerte de Édgar Guzmán López, el legado del hijo de El Chapo quedó en manos de la hija que tuvo con su entonces pareja sentimental Frida Muñoz, quien decidió alejarse de la vida del narcotráfico.