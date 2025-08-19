Estados Unidos envía barcos de guerra cerca de costas venezolanas

La mayor movilización en el Caribe, desde 1989

Con el fin de combatir amenazas de seguridad en la región, específicamente la que plantean los carteles de droga, tres destructores estadounidenses con misiles guiados Aegis son desplegados en el mar Caribe sur frente a costas de Venezuela.

El Pentágono ya había adelantado información sobre el despliegue de buques y otras fuerzas estadounidenses en la región, al señalar que enviaría a la zona al Grupo Anfibio de Despliegue Inmediato (Iwo Jima Amphibious Ready Group).

Un oficial del Departamento de Defensa confirmó que los activos militares han sido asignados a la región en apoyo de los esfuerzos contra el narcotráfico. El funcionario, que tampoco estaba autorizado para comentar sobre la planificación militar, dijo que los buques serían desplegados “a lo largo de varios meses”.

Los destructores desplegados son:

USS Gravely. Se trata de un destructor de misiles guiados de la clase Arleigh Burke. Cuenta con un sistema de lanzamiento vertical (VLS) Mark 41, con capacidad para lanzar misiles de crucero Tomahawk, misiles antiaéreos Standard (SM-2, SM-3, SM-6), misiles antisubmarinos ASROC. Cañón naval Mark 45 de 5 pulgadas (127 mm). Sistema de defensa cercana Phalanx CIWS. Misiles antibuque Harpoon. Tiene un sistema de misiles Aegis, sistema de radar y control de fuego integrado que puede rastrear y guiar misiles contra múltiples objetivos simultáneamente.

USS Jason Dunham. Es un destructor de misiles guiados de la clase Arleigh Burke, con características similares al Gravely.

USS Sampson. Es un destructor de misiles guiados de la clase Arleigh Burke.

Despliegue no visto desde 1989

Esta movilización se trata del mayor despliegue de Estados Unidos en la región desde la invasión de Panamá en 1989, y se produce después de que, en febrero, Trump designara al Tren de Aragua de Venezuela, a la MS-13 en El Salvador y a seis grupos con base en México como organizaciones terroristas extranjeras. Posteriormente sumó al venezolano Cártel de los Soles, al que liga con el gobierno de Maduro, a la lista.

En total, unos 4 mil marines e infantes de marina serían desplegados en la región en el marco de la operación lanzada por el presidente Donald Trump en el sur del Caribe.

Un funcionario de la administración actual indicó a la agencia Reuters que la misión también incluirá aviones espía P-8, buques de guerra y al menos un submarino de ataque.

El objetivo, indicaron las fuentes, es que los equipos estadounidenses operen en «espacio aéreo internacional y aguas internacionales».

“Los activos navales pueden utilizarse no sólo para llevar a cabo operaciones de inteligencia y vigilancia, sino también como plataforma de lanzamiento para ataques selectivos si se toma una decisión”, dijo AP.

La semana pasada, tras hacerse pública la noticia del despliegue de Estados Unidos en el Caribe, el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, respondió durante una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión en la que indicó que sus tropas estaban desplegadas en el Caribe para defender su territorio.