Presencia de cárteles mexicanos en conflicto bélico de Ucrania

“Universidad de la guerra”

Integrantes grupos criminales se enlistan en Europa oriental para perfeccionar su manejo de drones y artillería

De acuerdo con informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), miembros de cárteles mexicanos se habrían infiltrado en el conflicto bélico de Ucrania con el propósito de perfeccionar el manejo de drones FPV y de artillería para aplicarlo en los enfrentamientos armados que libran en México.

Las autoridades mexicanas habrían advertido a sus homólogos ucranianos sobre la presencia de presuntos integrantes del crimen organizado en las filas de la Legión Internacional, una unidad creada por Ucrania para incorporar combatientes extranjeros. Esta advertencia ha dado lugar a una investigación conjunta con el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) y la Dirección de Inteligencia de Defensa (GUR).

Los sospechosos habrían sido destinados a unidades activas en Donbás y Járkov, como el Grupo Táctico Ethos, donde se especializan en el uso avanzado de drones. Estos dispositivos, controlados en tiempo real mediante gafas y mandos, requieren de formación intensiva y experiencia en combate. Ucrania ha desarrollado centros de adiestramiento donde los operadores aprenden técnicas de vuelo y ataque con alta precisión.

Especialización en uso avanzado de drones

La alerta se intensifica al observar que organizaciones como el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) ya han comenzado a experimentar con drones armados en su pugna contra otros grupos, como el Cártel de Sinaloa. En los últimos meses, analistas detectaron la presencia de drones FPV modificados en enfrentamientos ocurridos en estados como Nayarit y Michoacán.

Los especialistas advierten de una escalada en el uso de estos dispositivos, especialmente para atacar vehículos conocidos como “monstruos”, así como para realizar asesinatos selectivos. Los drones empleados en Ucrania tienen la capacidad de impactar en objetivos móviles o penetrar estructuras, lo que los convierte en armas eficaces en manos entrenadas. Desde el entorno de seguridad ucraniano han expresado su malestar.

“Recibimos a los voluntarios con buena fe, pero ahora debemos reconocer que Ucrania se ha convertido en una plataforma de exportación de tácticas con drones FPV”, declaró una fuente del SBU. “Algunos vienen a aprender a matar con un dron de 400 dólares y luego venden ese conocimiento al mejor postor”.

Sospechan de mexicanos y colombianos

Como respuesta, las autoridades ucranianas han comenzado a verificar los antecedentes de los voluntarios hispanos en colaboración con la Interpol y la DEA. Algunos de los perfiles investigados estarían relacionados con milicias narco-paramilitares activas en Colombia, incluida la posible infiltración de antiguos combatientes de las FARC.

De acuerdo con una investigación de Intelligence Online, diario especializado en información de inteligencia global, que apunta a que autoridades ucranianas sospechan de los connacionales y de los colombianos que se inscriben en las academias del FPV (First-person view), es decir, de manejo de drones kamikazes con vista en primera persona.

Según el diario, los mexicanos y colombianos se estarían sumando al conflicto bélico, eludiendo controles y filtros iniciales, para posteriormente transmitir las habilidades adquiridas a organizaciones criminales transnacionales.

El caso de “Águila-7”

La investigación resalta el caso de “Águila-7”, un hombre registrado en marzo de 2024 con una identidad salvadoreña falsa, quien se unió a una célula de apoyo logístico de la unidad en la región de Járkov, antes de completar su ciclo de entrenamiento. Esto, debido a que sus instructores observaron aptitudes avanzadas, ya que dominaba transmisores analógicos, podía identificar puntos ciegos térmicos y anticipar contramedidas de radio.

Sin embargo, una investigación de inteligencia posterior reveló que el sujeto había pertenecido al Cuerpo de Fuerzas Especiales de México (GAFE), unidad de élite formada en tácticas de guerrilla y uso avanzado de equipo militar.

De acuerdo con Intelligence Online, desertores del GAFE se pasaron “al lado oscuro”, específicamente al cártel de Los Zetas.

El problema, por tanto, reside en que Ucrania se ha convertido en un “foco mundial de entrenamiento táctico en guerra con drones”. Desde que estalló el conflicto con Rusia, surgió una formación integral en el país que abarca desde la fabricación artesanal hasta el reconocimiento en tiempo real, el dominio de configuraciones analógicas, el camuflaje térmico, la comprensión de técnicas de interferencia y el vuelo a baja altitud.

Los centros de entrenamiento, en un comienzo, estaban reservados exclusivamente para elementos ucranianos. No obstante, por la escalada bélica, se han abierto de manera gradual a voluntarios extranjeros “considerados de confianza”.

A partir de entonces, subraya el diario, servicios de seguridad de Ucrania detectaron por primera vez anomalías: individuos colombianos y mexicanos, reclutados a través de la Legión Internacional, parecían estar “obsesionados” con los módulos de entrenamiento de drones, en comparación con cualquier otro tipo de capacitación.

