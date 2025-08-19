Avanza estrategia 2-30-100 del IMSS con 953 mil cirugías, 16 millones de consultas de especialidad y 63 millones de Medicina Familiar

Rehabilitación de quirófanos,

A través de la estrategia 2-30-100, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha realizado 953 mil 872 cirugías en lo que va del año, el 47 por ciento de la meta anual; 16.1 millones de consultas de especialidad, el 53 por ciento de avance y 63.1 millones de consultas de Medicina Familiar, de un objetivo de 100 millones, informó el director general, Zoé Robledo.

Durante la conferencia de prensa de Claudia Sheinbaum Pardo, Zoé Robledo dijo que, desde su implementación en abril del presente año, la estrategia 2-30-100 comenzó a incrementar la productividad para cumplir la meta total de 2 millones de cirugías en 2025, 30 millones de consultas de especialidad y 100 millones de Medicina Familiar.

“Para mayo empezamos a ver un repunte en el uso de la capacidad instalada del IMSS, habíamos rehabilitado quirófanos, adquirido equipamiento para las cirugías, el tema de los insumos, contratación de personal y ya empezamos a ver cómo se está utilizando a un nivel arriba del 90 por ciento de la propia capacidad”, dijo.

El director general del IMSS reportó que, en la última semana registrada, se hicieron 39 mil cirugías más respecto a la semana anterior, 874 mil consultas de especialidad más y 2 millones más de consultas de Medicina Familiar; en promedio por semana se realizan 7 mil 500 cirugías adicionales a las que se hubieran hecho sin la estrategia 2-30-100.

Para lograrlo, dijo, se han ampliado turnos vespertinos para consulta de especialidad y cirugías, se han probado consultorios nocturnos en el estado de Quintana Roo, de 10 de la noche a 3 de la mañana; se han cubierto con mayor agilidad plazas vacantes vinculadas a lo quirúrgico, con cerca de 5 mil contrataciones, así como un programa permanente de seguimiento a los hospitales con menor productividad.

“De los cerca de 300 hospitales que tenemos en el IMSS, algunos están muy cerca de cumplir la meta Hospitales, otros sobre todo los más pequeños se estaban quedando rezagados y ahí es donde estamos haciendo más acciones de intervención para identificar mejorar su productividad”, indicó.

Zoé Robledo señaló que también se realiza una mejora en la calidad del registro de las cirugías programadas, con sistemas que ayudan a evitar la cancelación de procedimientos quirúrgicos o que éstos se prolonguen de más. Además, la reasignación de perfiles y estímulos para cubrir turnos extendidos.

Reconoció a los estados que más incrementaron el número de cirugías respecto a 2024, entre ellos Tabasco con un 40 por ciento, Coahuila con 29 por ciento, Campeche y Sonora con 22 por ciento, Michoacán con 20 por ciento, además de Jalisco, Guerrero, Yucatán y Veracruz, que también mostraron avances destacados entre 17 y 13 por ciento de crecimiento.

“Mucho de esto se fue trabajando con la rehabilitación de los quirófanos, con nuevas contrataciones, con temas de equipamiento, insumos y demás, y una mucho mejor programación. Entonces queremos reconocer a estos estados que aumentaron de manera considerable su número de cirugías y queremos seguir informando de esto hasta llegar a la meta”, dijo.

El director general del Seguro Social refirió que en el marco de la estrategia, el IMSS celebró por primera vez el Día de la Asistente Médica, junto con el secretario de Salud, doctor David Kershenobich, donde se reconoció la labor de más de 33 mil trabajadoras que integran esta fuerza laboral, distribuidas en mil 820 unidades médicas.

Aclaró que las Asistentes Médicas representan el primer contacto con la derechohabiencia, gestionan citas, interconsultas, registros administrativos y participan activamente en consulta, hospitalización y verificación de vigencia. “Programan las consultas, hacen las mediciones de peso y talla, dan seguimiento a los expedientes, es un trabajo que, como ellas dicen, le da orden silencioso a lo que puede ser una operación tan grande en el Instituto”.

Zoé Robledo indicó que durante la celebración se anunciaron acciones para dignificar su trabajo: el Premio Nacional al Trato Digno, medidas para atender la salud mental y reducir la sobrecarga laboral, capacitación en protocolos de buen trato y seguridad, la Primera Encuesta Nacional para detección de necesidades, del 18 al 31 de agosto, y un programa permanente de incentivos y reconocimientos.