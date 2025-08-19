Esta semana se abastecerán 15 millones de medicamentos a 8 mil unidades médicas del IMSS Bienestar: Sheinbaum

Arrancan rutas de la salud

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la puesta en marcha de las Rutas de la Salud, un nuevo mecanismo de distribución de medicamentos que, en su primera semana, entregarán 15 millones de piezas de 147 tipos de medicamentos e insumos médicos de primer nivel para las 8 mil 61 Unidades Médicas del IMSS Bienestar de todo el país.

“A partir de hoy entra este nuevo proceso de distribución de medicamentos, de aquí al fin de semana se reparten en los centros de salud y van a seguir haciéndolo. Y la próxima semana inicia la distribución de esta misma forma en todos los hospitales, los oncológicos ya tuvieron su distribución la semana pasada, entonces, vamos avanzando y mejorando este gran sistema de salud del IMSS Bienestar”*, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, detalló que las Rutas de la Salud comienzan del 19 al 23 de agosto con mil 6 (1,006) rutas que entregarán los primeros 10 mil 497 kits.

Puntualizó que representan mucho más que un modelo de distribución, ya que se trata de la garantía que médicos, médicas y pacientes cuenten con lo necesario, por ello, se entregarán kits de medicamentos para un mes.

Desmiente Sheinbaum acuerdo entre México y la DEA

En otro tema, Sheinbaum Pardo aclaró que no hay algún acuerdo que se haya firmado entre el gobierno mexicano y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), y pese a que dicha agencia estadounidense anunció el lunes el lanzamiento de una iniciativa conjunta con el gobierno de México, al que llamó Proyecto Portero, la mandataria enfatizó que el único acuerdo que se trabaja con el país vecino es el que está por firmarse.

“No sabemos por qué emitieron ese comunicado”, agregó Sheinbaum Pardo, quien dejó en claro que “nosotros no validamos algo que se emita por parte de una institución de Estados Unidos que no se haya preguntado al gobierno de México”.

Desde el inicio de su conferencia de prensa matutina de este martes, y sin pregunta de por medio, la jefa del Ejecutivo federal clarificó la información que fue anunciada ayer por la DEA por medio de un comunicado.

“Yo quiero hacer una aclaración: el día de ayer emitió la DEA un comunicado diciendo que hay un acuerdo con el gobierno de México para una operación, que llaman Portero. No hay ningún acuerdo con la DEA. La DEA emite el comunicado, no sabemos con base en qué, nosotros no hemos llegado a un acuerdo, con ninguna de las instituciones de seguridad con la DEA”.

Detalló que “lo único que hay un grupo de policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que estaban llevando un taller en Texas, es todo lo que hay. No hay nada más”.

Además, en materia de seguridad, “lo único que hay con el gobierno de Estados Unidos, es un acuerdo que lleva varios meses trabajando, que está prácticamente listo con el Departamento de Estado de Estados Unidos y del gobierno de México quien ha coordinado es la Secretaría de Relaciones Exteriores”.

Sobre el acuerdo que está por firmarse, explicó que se basa fundamentalmente “en la soberanía, la confianza mutua, el respeto territorial, es decir, que cada quien opera en su territorio, y la colaboración sin subordinación. Esos son los cuatro principios».

Añadió que ese acuerdo incluye una serie de planteamientos en materia de seguridad, e insistió: “Es el único acuerdo, evidentemente hay comunicación con el comando norte, con Marina y con Defensa, comunicación con algunas de las agencias de manera forma, Seguridad Pública, con Defensa, con Marina, con Guardia Nacional, pero no hay ningún acuerdo para una operación que se haya acordado recientemente con la DEA”.

Sheinbaum cuestiona a EU por caso Zambada

A más de un año de la sustracción irregular de Ismael “El Mayo” Zambada —a finales de julio de 2024—, y ante la posibilidad que el capo se declare culpable ante la justicia estadunidense a fin de aportar información y obtener beneficios, la mandataria mexicana cuestionó una vez más cómo Washington por un lado designa “organizaciones internacionales terroristas” a los cárteles y por otro negocia con los miembros de esos grupos.

Asimismo, indicó que el gobierno de México sigue insistiendo al de Estados Unidos información sobre “¿cómo fue que llegó?” el líder del cártel de Sinaloa a la custodia de autoridades estadounidenses.

“Seguimos insistiendo, ¿cómo fue que llegó este miembro de la delincuencia organizada a Estados Unidos?”, señaló en la mañanera al ser interrogada sobre el tema y la posible negociación de Zambada.

Se preguntó a la jefa del Ejecutivo si las dependencias que negocian con la Casa Blanca han hecho hincapié en que este tipo de acuerdos se traducen en “beneficios” para los criminales y para Estados Unidos, pero no para México, a lo que Sheinbaum Pardo respondió:

“Lo que decimos es que ellos llaman ‘grupos terroristas’ a la delincuencia organizada, ellos deciden nombrarlos así, es una decisión unilateral tomada por ellos a la entrada del presidente Trump al gobierno de Estados Unidos.

“Y están tomando acuerdos con estos miembros de lo que ellos llaman ‘grupos terroristas’, ¿cómo explican entonces que no negocian con terroristas?, así, dicho llanamente, eso es lo primero”, enfatizó la mandataria.

Presidenta CSP llama al no intervencionismo

Ante la tensión geopolítica entre Venezuela y Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó al no intervencionismo, a la autodeterminación de los pueblos y a la solución pacífica de las controversias.

La mandataria respondió a pregunta sobre el tema luego que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció el despliegue de 4.5 millones de milicianos en respuesta a las “amenazas” de Washington, que elevó la recompensa por información que conduzca a la captura del mandatario y lanzó una operación antidrogas con buques de guerra en el Caribe.

“No al intervencionismo, eso no sólo es convicción sino que está en la Constitución”, apuntó la jefa del Ejecutivo.

Recordó que los principios de política exterior de México —enmarcados en la carta magna— es que el titular del Ejecutivo federal, en este caso la Presidenta, conduzca la política exterior con apego a los principios constitucionales en los que se debe observar:

La autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los Estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto a la protección y promoción de los derechos humanos, y la lucha por la paz y la seguridad internacional.

“Lo dice claramente la Constitución y es nuestra posición siempre: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de controversias… La no intervención, todo se resuelve con diálogo”, subrayó la titular del Ejecutivo federal.