La seguridad social debe ser el puente entre países, no una barrera: Pedro Kumamoto

El secretario interino general de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, plantea una agenda regional basada en derechos, transparencia y cooperación multilateral.

Por Gloria CARPIO

En entrevista con DIARIO IMAGEN, el secretario general interino de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS) expone los ejes de su gestión, marcada por la búsqueda de acuerdos regionales, innovación tecnológica y respeto a la diversidad ideológica. Con miras a una posible ratificación en septiembre, asegura que la seguridad social puede ser un motor de integración en América.

CUATRO EJES PARA TRANSFORMAR LA CISS

¿Cuál será el tema central o las principales aportaciones que hará a la CISS durante su periodo como secretario general interino?

Mi propuesta se centra en cuatro ejes:

-Consolidar un centro regional de pensamiento que conecte a los países entre sí y con la CISS, para impulsar acuerdos multilaterales de portabilidad de derechos de seguridad social, especialmente relevantes en contextos de migración.

-Sentar las bases para fondos compartidos de compras consolidadas de medicamentos, desarrollo tecnológico y fortalecimiento de la industria farmacéutica con visión de autonomía regional.

-Generar ideas con valor público: que cada dólar invertido en la CISS se traduzca en beneficios concretos para los usuarios, como mejor atención médica, cálculos actuariales precisos y políticas públicas comparadas en vivienda, cuidados y medicamentos.

-Garantizar una gestión transparente, con rendición de cuentas, racionalidad en el gasto y autogeneración de recursos para asegurar la sustentabilidad de la conferencia.

CONTINUIDAD CON VISIÓN CRÍTICA

¿Cómo evalúa el periodo de transición tras la salida del anterior titular? ¿Qué seguimiento dio a las propuestas en marcha?

Dimos continuidad a las propuestas y perfiles que funcionaban. Mantenemos al 70% del equipo, lo que refleja que no buscamos un borrón y cuenta nueva, sino fortalecer lo que se hacía bien. También tomamos decisiones para separar a quienes no aportaban al beneficio institucional.

Revitalizamos la participación de países clave como Argentina y Uruguay, y acompañamos reformas en República Dominicana y Uruguay. Publicamos el Observatorio de Seguridad Social, que permite comparar políticas públicas en salud, pensiones, prevención de riesgos laborales, etc. Además, estamos por lanzar un Chatbot con inteligencia artificial que responde dudas sobre sistemas de pensiones en toda América, en distintos idiomas y con lenguaje accesible para cualquier nivel educativo.

UNA AMÉRICA DIVERSA, UNA CISS INCLUYENTE

Ante una América fragmentada ideológicamente, ¿cómo puede su gestión aportar soluciones desde la CISS?

Nuestra gestión parte del respeto a las diferencias políticas y culturales. Aprendimos de los excesos del modelo neoliberal, que imponía soluciones desde el escritorio y sin considerar las realidades locales. La CISS nació en 1942, antes que la ONU, con una visión humanista basada en derechos. Desde esa raíz, todos los países pueden participar. Impulsamos la diversidad como fortaleza y acompañamos técnicamente a cada país según su visión soberana, con rigor científico y técnico, pero sin imponer modelos.

JUVENTUD Y POLÍTICA: UNA INVITACIÓN AL COMPROMISO

¿Qué mensaje daría a los jóvenes que desean participar en política, considerando su trayectoria como referente internacional?

La política se hace contigo o sin ti. Si no participas, alguien más decide en tu nombre.

La juventud es esencial para renovar la política, como lo ha señalado la presidenta Sheinbaum con el relevo generacional. Si los jóvenes se involucran es como cuidarán de sus familias y comunidades. La política debe ser una herramienta para construir colectivamente, no para extraer beneficios personales. Creo en una política inclinada al humanismo, que transforme las condiciones de vida desde el compromiso y la empatía.

ORIGEN, TRAYECTORIA Y VÍNCULO CON EL IMSS

¿Cómo fue su acercamiento con Zoé Robledo, director del IMSS para ahora llegar a este cargo tan importante y tan joven? ¿35 años? ¿Cuándo es su cumpleaños?

El 26 de enero. De hecho, llegué de 34. Sí, y hay que contar que la CISS, aunque nació en 1942, se estableció en México en 1963. Desde entonces, el país sede ocupa la presidencia. México, como anfitrión, ha sido el hogar de la conferencia desde entonces, en San Jerónimo, junto a la Unidad Independencia, un emblema de lo que debe ser la seguridad social: vivienda, espacio público, hospitales, centros deportivos, culturales, todo lo que procura salud y vida digna.

La presidencia está vinculada al país sede, pero también agradezco al maestro Zoé Robledo por haberme propuesto en diciembre como opción ante el Comité Permanente. Esta propuesta vino de la presidenta Claudia Sheinbaum, con quien trabajé de cerca entre 2023 y 2024. Ella me propuso, y Zoé tuvo a bien presentarme.

¿Y cómo ve la transformación del IMSS?

Poco a poco se ha ido cambiando la imagen que algunas personas tenían del instituto. El IMSS es un emblema de la sociedad mexicana. Las enfermeras, los médicos, el personal administrativo, todos han dado lo mejor. Durante años, especialmente en los sexenios neoliberales, se redujo la inversión en salud. Yo lo viví desde niño, acompañando a mi abuela al Seguro Social.

Las fortalezas del IMSS están en su gente; las carencias, en la falta de inversión. Pero hoy se está transformando. La estrategia 3, 20, 100 —tres millones de intervenciones quirúrgicas, veinte millones de consultas de especialidad, cien millones de consultas médico-familiares— es un ejercicio autocrítico y de mejora. Desde la CISS, aunque estamos hermanados al IMSS, mi función es observar todos los sistemas de seguridad social en América. Y puedo decir que el IMSS está haciendo un trabajo que pocas instituciones en el continente se atreven a emprender.

DE FUTURO A MORENA: UNA DECISIÓN GENERACIONAL

¿Cómo ha sido la transición de su partido Futuro a formar parte de Morena? ¿Qué aprendizaje le ha dejado este proceso?

Pasar de Futuro a una coalición progresista fue un paso necesario. No podíamos ser indiferentes ante el momento que vivía el país. O se consolidaban los derechos ganados, o regresaban los gobiernos del pasado, de la corrupción y el individualismo.

Nos sumamos a una coalición que busca dignificar la vida, garantizar justicia social y combatir la discriminación. Me enorgullece formar parte de un espacio político que hoy respalda el 80% de las mexicanas y mexicanos. Eso me motiva a trabajar y a ser el mejor funcionario posible.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum es un ejemplo ético, científico y profundamente amoroso con su pueblo. Su liderazgo inspira. Desde la CISS, el mayor aprendizaje ha sido reconocer que, aunque somos pueblos distintos, con acentos, comidas y palabras diferentes, compartimos un profundo sentido de solidaridad. En todos los rincones del continente hay una búsqueda de justicia y acompañamiento mutuo. Eso me ha sorprendido y conmovido.

¿Es el más joven en ocupar este cargo?

No podría asegurarlo, pero apostaría doble contra sencillo que sí.

¿Alguna anécdota que lo haya marcado recientemente?

Estaba en Montevideo, Uruguay, caminando, y alguien salió de un restaurante y me dijo: “Mexicano, felicidades”. Le pregunté por qué, y me respondió: “Por la Claudia”. Fue un momento muy bonito. México siempre ha sido un pueblo querido, pero ahora, con el liderazgo de la doctora Sheinbaum, se ha convertido en un referente continental. Una mujer científica, humanista, prudente y solidaria. Eso está siendo reconocido en toda América.

LIDERAZGO CON RIGOR Y HUMANIDAD

¿Y qué le dijo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum cuando se reunió con ella?

Bueno, hemos tenido ya varios encuentros y lo que te podría decir es que en cada uno de esos encuentros, lo que a mí me sorprendió —si soy sincero— es la claridad técnica de sus propuestas y de las ideas que tenía. La contundencia con la que quiere que existan cronogramas, entregables… Es decir, es una política que reivindica lo que significa ser política, porque muchas veces se ha asociado con la carencia de talento, con quien sólo busca grillar para obtener provecho. Y ella es todo lo opuesto: una mujer sumamente capaz que, en el servicio a los demás, encuentra una vía para construir una sociedad más justa. Lo hace a través de su inteligencia, su sensibilidad y su capacidad de contagiar a otras personas para que también lo hagan.

Eso me impresionó, uno. Dos, sobre todo en el proceso de campaña, la habían tratado de caracterizar como una mujer fría o distante, y lo que yo me encontré fue todo lo contrario: una mujer con sentido del humor, que da seguimiento a lo que hablaste con ella hace meses, con una memoria prodigiosa, increíblemente cariñosa con niñas, niños, con los equipos… muy humana. Entonces creo que eso me sorprendió. Primero, con ella todo es indicadores, trabajo, propuestas, de dónde vienen los recursos. Segundo, muy humana, con un gran trato. Y tercero, que eso lo vuelve parte de su hábito político: reivindica el hacer política, concluyó.

“La juventud es esencial para renovar la política, como lo ha señalado la presidenta Sheinbaum con el relevo generacional. Si los jóvenes se involucran es como cuidarán de sus familias y comunidades” Pedro Kumamoto