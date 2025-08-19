Ricky Martin recibirá el primer Latin Icon Award en los MTV Video Music Awards

Haciendo historia una vez más, el ícono global Ricky Martin recibirá el primer Latin Icon Award en los MTV Video Music Awards 2025, un reconocimiento que celebrará una carrera de más de cuatro décadas en la que el artista ha impulsado la música y la cultura latina hacia el mainstream global.

Con más de 70 millones de álbumes vendidos alrededor del mundo, múltiples Grammy, Latin Grammy y más de 180 premios obtenidos por su música, actuación y labor humanitaria, Ricky Martin continúa consolidándose como una de las figuras más influyentes y admiradas de la industria del entretenimiento.

Su anticipado regreso al escenario de los VMAs marcará un momento muy especial, ya que se cumplen 25 años de la histórica presentación que dio tras volverse el primer artista latino masculino en recibir el premio Best Pop Video y llevarse cinco galardones en total.

Con este reconocimiento, MTV celebrará el impacto cultural, artístico y social de Ricky Martin, un verdadero pionero que abrió caminos para las generaciones futuras y que continuará inspirando tendencias en la música y las artes.

