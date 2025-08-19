Distracciones

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

Son muchos los temas que se encuentran en la discusión pública, donde la mayor parte de ellos gira en torno a conductas y asuntos que infiere a la llamada cuarta transformación.

Hay de todo, desde la imputación de delitos, abusos, contradicciones, justificaciones y denuncias se acumulan conforme avanzan los días.

Pocos son explicados, por lo que se mantienen en el debate abierto, sin que unos vengan a sustituir a otros, por lo que se trata de una acumulación de temas que, aunque no se crea, vienen minando la credibilidad del actual gobierno y del anterior.

Hay quienes ven en esta discusión pública el momento oportuno, para que la oposición comience cuesta abajo su relanzamiento y pueda en dos años más competir por los cargos de elección popular en disputa.

Sin embargo, no es así, ya que la oposición se encuentra aletargada, sin futuro próximo ni rumbo fijo. Pareciera que no se da cuenta de lo que sucede o que se quedó sin argumentos para subirse al ring de desafíos.

La oposición carece de líderes y figuras que puedan encabezar una discusión pública o intentar enmendar la multiplicidad de asuntos que a diario se suscitan.

Por allá, lejano, Alejandro Moreno, dirigente del PRI, busca atraer la mirada internacional para que otee el plano nacional. Jorge Romero del PAN sacudiéndose de las acusaciones sobre su supuesta participación en el llamado “Cartel Inmobiliario”. Jorge Álvarez reafirmando su estrecha relación con Samuel García y un Ricardo Anaya que intenta atraer reflectores que no consigue.

El diputado federal por Aguascalientes Arturo Ávila reiteró que “la oposición se encuentra moralmente derrotada” y, tal vez, le quepa la razón, ya que esa impresión es la que da.

Después de la elección de 2024 y el quedar reducidos los partidos opositores a su mínima expresión les pegó más de lo que se pensaba, ya que una y otra vez la arrolladora mayoría de Morena y aliados, les ha reformado la Constitución a placer y ahora vienen más modificaciones al texto constitucional, mediante la reforma electoral.

Nada hace la oposición más que quejarse, no cuenta con la representatividad necesaria para convocar a una gran cruzada nacional que mueva conciencias e impida una nueva afrenta.

La oposición se muestra reumática, carente de propuestas y acepta el papel que le han asignado en esta cuarta transformación, relajarse y ver con temor, angustia y desprecio todo lo que viene aconteciendo.

Entretenido en las pequeñas batallas que son las distracciones de los temas cotidianos, la oposición es avasallada una vez más y da margen para que la mayoría de Morena se imponga y vaya a las elecciones de 2027 con todo el aparato de gobierno y de los poderes de la Unión, trabajando a su favor.

Para entonces el tema electoral se encontrará bajo su control, como ya lo están el Poder Legislativo y a partir del 1 de septiembre, el Judicial.

*******

Finalmente, Julio César Chávez Carrasco fue trasladado a una cárcel mexicana, donde tendrá que responder sobre los delitos que se le imputan. El hijo del ex campeón mundial de boxeo se le señala como cercano al grupo de “Los Chapitos”, con el que no niega su conocimiento, pero rechaza toda relación de negocio con ellos.

ramonzurita44@hotmail.com

ramonzurita44@gmail.com