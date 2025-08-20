Manejo responsable de finanzas

Mejora Moody’s calificación crediticia de Q. Roo

Chetumal.- En un reconocimiento que consolida la reputación financiera del estado, la agencia calificadora Moody’s Local México anunció este 20 de agosto la mejora en la calificación crediticia de Quintana Roo, al pasar de A.mx a A+.mx en el emisor de largo plazo en moneda local. Además, modificó la perspectiva de “estable” a “positiva”, lo que proyecta un escenario de crecimiento sostenido y disciplina fiscal para los próximos años.

La nueva calificación refleja un manejo responsable, transparente y eficiente de los recursos públicos por parte del gobierno estatal. Según Moody’s, el ascenso se debe a tres factores clave:

– Incremento sostenido en los ingresos propios, resultado de una reforma fiscal implementada en 2023 que fortaleció la recaudación de impuestos y derechos.

– Resultados financieros y operativos positivos, con balances equilibrados y sin déficit estructural.

– Mejoras en la liquidez del estado, lo que permite enfrentar compromisos sin recurrir a endeudamiento excesivo3.

La agencia también destacó que Quintana Roo mantiene un nivel de deuda moderado y no enfrenta riesgos significativos en materia de pensiones, lo que refuerza su perfil crediticio.

La gobernadora Mara Lezama Espinosa celebró el anuncio como un logro colectivo y una muestra de que “un gobierno humanista, con corazón feminista, puede combatir la corrupción y garantizar que el dinero del pueblo regrese al pueblo”. En sus palabras, esta mejora “reafirma que en Quintana Roo se gobierna con honestidad: no se roba, no se miente y no se traiciona a la ciudadanía”.

Este reconocimiento se suma al otorgado por Fitch Ratings en junio de 2025, que elevó la calificación de Quintana Roo de BBB+ a A, posicionando al estado como un referente nacional en disciplina financiera y autonomía fiscal.

Moody’s anticipa que Quintana Roo mantendrá balances financieros equilibrados, operaciones positivas y una liquidez fortalecida en los próximos dos años. Esto podría abrir la puerta a nuevas inversiones, mejorar las condiciones de financiamiento y ampliar la capacidad del estado para ejecutar proyectos de infraestructura y desarrollo social.