Pequeñas y medianas empresas, en jaque por embargos millonarios

DERECHO DE REPLICA José Luis Montañez

Advierten sobre la ejecución de juicios laborales falsos

Una red de corrupción amenaza con desestabilizar el tejido empresarial de Quintana Roo. Desde inicios de 2025, decenas de pequeñas y medianas empresas (Pymes), así como corporativos turísticos, han sido víctimas de embargos millonarios derivados de juicios laborales falsos, según denuncias documentadas por medios locales y organizaciones empresariales.

El esquema denunciado involucra a personal actuarial de las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Los expedientes son manipulados para emitir laudos laborales por montos exorbitantes, basados en reclamos de trabajadores inexistentes o con salarios inflados artificialmente.

Empresarios afectados señalan que los embargos se ejecutan de forma inmediata, sin oportunidad real de defensa, lo que sugiere una operación sistemática y coordinada. Las cuentas bancarias de las empresas son congeladas, paralizando sus operaciones y poniendo en riesgo miles de empleos.

“Esto es un ataque directo a la estabilidad económica de Quintana Roo, y exige una investigación inmediata por parte de autoridades federales”, declaró un empresario afectado bajo anonimato por temor a represalias.

Quintana Roo, cuya economía depende en gran medida del turismo, comercio y servicios, podría enfrentar una fuga de inversiones si no se restablece la seguridad jurídica.

Organizaciones como la Coparmex y la Asociación de Hoteles de Cancún han solicitado una auditoría federal urgente, así como la intervención de la Fiscalía General de la República y la Secretaría del Trabajo a nivel nacional.

Este tipo de despojos no es nuevo en la entidad. Investigaciones previas han documentado casos similares durante administraciones pasadas, donde juicios laborales amañados fueron utilizados para despojar a empresas de bienes inmuebles, hoteles y terrenos, en ocasiones con apoyo de notarios y registros públicos.

La ciudadanía y el sector privado exigen transparencia, protección legal y sanciones ejemplares para quienes resulten responsables. Mientras tanto, las Pymes continúan operando bajo incertidumbre, en un entorno donde la corrupción amenaza con erosionar no solo sus finanzas, sino la confianza en las instituciones laborales.

Descarrilamiento del Tren Maya

El gobierno federal ofreció una explicación oficial sobre el incidente ferroviario ocurrido el 19 de agosto en la estación Izamal, donde un vagón del Tren Maya se salió parcialmente de la vía. Lejos de tratarse de un descarrilamiento por exceso de velocidad, como se especuló inicialmente, autoridades atribuyen el percance a una “anomalía técnica” en el sistema de cambio de rieles.

El tren número 304, que cubría la ruta Cancún–Mérida, ingresaba a baja velocidad a la estación Izamal cuando el segundo bogie del coche 3 se desvió intempestivamente, provocando que el vagón se inclinara y quedara recostado contra el tren 307, que se encontraba estacionado.

La conductora del convoy activó de inmediato el freno de emergencia, lo que permitió detener la unidad y aplicar los protocolos de seguridad. No se reportaron heridos entre los 261 pasajeros, quienes fueron evacuados en siete minutos con apoyo de la Guardia Nacional y Protección Civil.

“No fue un descarrilamiento. Fue un percance de vía provocado por una anomalía en el aparato de cambio de rieles”, explicó el general Óscar David Lozano Ávila, director del proyecto Tren Maya.

Según Lozano Ávila, el sistema automatizado de cambio de vía, controlado desde el centro de operaciones en Mérida, presentó una variación inesperada justo cuando el bogie transitaba por el mecanismo. Esta alteración provocó el desplazamiento parcial del vagón fuera del riel.

El funcionario subrayó que el diseño ferroviario no debería permitir este tipo de movimientos repentinos, por lo que se realizará un análisis técnico profundo. La Fiscalía General de la República (FGR) ya abrió una carpeta de investigación para determinar responsabilidades.

El director del Tren Maya aseguró que se implementarán acciones correctivas, incluyendo una sujeción mecánica adicional en los aparatos de vía para evitar futuras fallas. A pesar del incidente, el servicio ferroviario no fue suspendido y las corridas programadas continuaron sin afectaciones mayores.

Este es el segundo percance de este tipo desde que el Tren Maya inició operaciones. El primero ocurrió en marzo de 2024 en la estación Tixkokob, también sin lesionados.

El Tren Maya, uno de los proyectos insignia del gobierno federal, ha estado bajo escrutinio por sobrecostos, impactos ambientales y cuestionamientos técnicos. Este nuevo incidente reaviva el debate sobre la seguridad operativa del sistema ferroviario en el sureste mexicano.

Comisión Dictaminadora

Tras el descarrilamiento de un vagón del Tren Maya, la empresa operadora del proyecto ferroviario anunció la conformación de una Comisión Dictaminadora encargada de investigar las causas del incidente. El hecho, que involucró al tren 304 en su trayecto de Cancún a Mérida, se registró a las 13:48 horas mientras la unidad accedía a baja velocidad a los andenes de la estación.

La Comisión Dictaminadora tendrá como objetivo realizar un análisis técnico del “percance de vía” que provocó que uno de los vagones se saliera parcialmente de los rieles.

Expertos consultados señalan que el descarrilamiento podría estar relacionado con una falla en el aparato de vía o una maniobra incorrecta al momento de realizar el cambio de rieles. La Comisión deberá determinar si se trató de una falla mecánica, humana o de diseño.

Diversos actores del sector turístico y empresarial han solicitado que la investigación sea acompañada por auditorías externas y que se publiquen los dictámenes técnicos completos. La empresa Tren Maya, operada por el Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca-Maya-Mexica (GAFSACOMM), ha reiterado su compromiso con la seguridad de los usuarios y la transparencia en el proceso.

“La Comisión Dictaminadora no debe ser solo un trámite interno. Necesitamos garantías técnicas y jurídicas de que el sistema ferroviario es seguro y confiable”, expresó un representante de la Asociación de Hoteles de Yucatán.