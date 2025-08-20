QRoo impulsa la economía azul para proteger y regenerar la biodiversidad

Inauguración de foro internacional

Se busca preservar ecosistemas y mejorar calidad de vida de las personas: Mara Lezama

Cancún.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa inauguró el Tercer Foro Internacional de Economía y Crecimiento Azul, un espacio en el que se busca preservar los ecosistemas y mejorar la calidad de vidas de las personas, con propuestas o proyectos que den soluciones a las diversas problemáticas que se presentan en la actualidad.

Con la presencia del titular del Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (IMIPAS), Víctor Manuel Vidal Martínez; de la subsecretaria de Biodiversidad y Restauración Ambiental de la Semarnat, Marina Robles García; así como de la directora de Ecología y Desarrollo Sustentable de la Semar, Sandra López Hernández, el evento se realizó en el auditorio de la Universidad Anáhuac.

En la inauguración, Mara Lezama destacó que Quintana Roo es un territorio privilegiado por la naturaleza, con selvas, cenotes, manglares, lagunas y el majestuoso Mar Caribe. “Somos biodiversidad, cultura viva y herencia Maya, pero también somos un pueblo que entiende que el desarrollo no puede construirse sin respeto a la naturaleza, ni sin justicia para nuestras comunidades”.

“Como lo ha señalado la Presidenta Claudia Sheinbaum, la transformación también es ambiental, porque sin justicia climática no hay justicia social” explicó la titular del Ejecutivo.

Ante especialistas, autoridades, académicos, alumnos y comunidades que participan en este foro, Mara Lezama precisó que este gobierno diferente, de la Cuarta Transformación, trabaja junto con el pueblo en la protección, regeneración y aprovechamiento sostenible de los bienes naturales, pasando de un modelo extractivo a uno regenerativo, donde cada actividad productiva devuelve vida y resiliencia a los ecosistemas.

La gobernadora añadió que con el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo se impulsa una pesca sustentable y acuicultura responsable; un turismo sustentable que no sea solo sol y playa, sino también experiencias auténticas con la naturaleza; innovación y energías limpias; el cuidado de los arrecifes, y el impacto del sargazo.

Sobre este último, dio a conocer que se ha reconocido como recurso pesquero y con el respaldo de científicas, académicos y empresarios se desarrollan más de 140 productos derivados, lo que no solo diversificará la economía local, sino convierte a Quintana Roo en referente mundial de innovación en el cuidado y conservación de los litorales.

Inaugura MLE tercer nivel del edificio 5-E de la Unicaribe

Cancún.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa inauguró el tercer nivel y el equipamiento del Edificio 5-E de la Universidad del Caribe (Unicaribe) en Cancún, con 6 aulas, un elevador, sanitarios y anexos, con lo que se garantiza una educación inclusiva y de excelencia para 3 mil 914 estudiantes.

“Invertir en educación es sembrar futuro y construir prosperidad compartida. Por eso decimos con claridad que los recursos no son del gobierno, son del pueblo y aquí se devuelven convertidos en bienestar. Cada mesa, cada silla y cada pizarrón son testigos de cómo la voz del pueblo se escucha y se atiende con hechos”, expresó la Gobernadora durante la ceremonia.

La Gobernadora mencionó que la obra fue realizada y supervisada por el Instituto de Infraestructura Física Educativa de Quintana Roo (IFEQROO), dirigido por Aldo Andrés Castro Jiménez. Además de las 6 aulas didácticas con anexos completos, instalaciones sanitarias, acabados de alta calidad y un elevador para accesibilidad universal, cuentan con equipamiento completo, con mobiliario integral: pizarrones, mesas binarias para docentes, 246 sillas y 240 mesas de trabajo para estudiantes, sistema eléctrico modernizado y aires acondicionados.

Con inversión superior a 54 millones de pesos que se han venido aplicando desde el año 2023 al 2025, este espacio forma parte de la estrategia para abatir el rezago educativo. Además, destaca el reconocimiento “Inversión Educativa Verificada – Infraestructura Transparente”, otorgado por el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IDAIPQROO), que valida la publicidad y rendición de cuentas en el uso de recursos, informó el titular del IFEQROO.