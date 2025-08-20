Mayor inversión extranjera en el primer trimestre de 2025

Buenos números para Q. Roo

Se supera ampliamente los 89.2 mdp reportados en el mismo periodo de 2024

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- Quintana Roo se posicionó como una de las entidades con mayor captación de inversión extranjera directa (IED) en México durante el primer trimestre de 2025, al registrar 289 millones de dólares, cifra que supera ampliamente los 89.2 millones reportados en el mismo periodo de 2024. El dato fue confirmado por la Secretaría de Economía (SE), que destacó el dinamismo del estado en sectores estratégicos como el turismo y la infraestructura.

Este incremento representa uno de los más altos en los últimos siete años y consolida a Quintana Roo como un destino atractivo para el capital internacional. En 2024, la entidad cerró con 786.9 millones de dólares en inversión extranjera directa turística, ubicándose en segundo lugar nacional, solo detrás de Baja California Sur.

La tendencia se mantiene al alza en 2025, con la incorporación de cuatro nuevos centros de hospedaje en el primer semestre, que suman 1,424 habitaciones. Para el segundo semestre y hasta 2027, se proyecta la apertura de 23 hoteles adicionales, con 8,353 habitaciones, de las cuales 5,203 estarán operativas antes de finalizar el año.

Entre los proyectos más destacados figura Perfect Day México, de la empresa Royal Caribbean, con una inversión superior a mil millones de dólares en Mahahual. También se anunció el desarrollo de Playa Lahun Tiku, con una inversión de 260 millones de dólares, que generará hasta 4,000 empleos directos en la región.

La Secretaría de Economía atribuye este repunte a la estabilidad económica, el ambiente favorable para los negocios, la certeza jurídica y los acuerdos comerciales vigentes. Estos elementos han permitido que México, y en particular Quintana Roo, se mantengan como destinos preferidos para la inversión internacional, incluso en un contexto global desafiante.

Aumenta venta de calzado escolar

Con la cercanía del ciclo escolar 2025–2026, la venta de calzado escolar en Cancún ha registrado un incremento del 30% respecto al mismo periodo del año anterior. Comerciantes locales, zapaterías, tiendas departamentales y supermercados reportan un repunte significativo desde el 15 de agosto, impulsado por la alta demanda de productos escolares y la realización de ferias especializadas.

Uno de los principales catalizadores de este aumento ha sido la Feria del Calzado, organizada en el domo de la Supermanzana 248 y en la Región 247, donde proveedores de Ticul, Yucatán, ofrecen descuentos de hasta 50% en calzado escolar, de dama y caballero2. Este evento se ha consolidado como una tradición en Cancún durante la temporada de regreso a clases, atrayendo a decenas de familias que buscan productos de calidad a precios accesibles.

Ángel Cámara, proveedor participante, explicó que un par de zapatos escolares de piel tiene un costo promedio de 250 pesos, prácticamente la mitad de lo que se paga en tiendas convencionales.

La demanda se ha concentrado en tallas infantiles, del número 12 al 26, lo que refleja el esfuerzo de las familias por equipar adecuadamente a sus hijos para el nuevo ciclo escolar. Además de apoyar la economía familiar, la feria fomenta el comercio regional y fortalece los ingresos de pequeños productores y comerciantes locales.

Los vendedores señalan que esta es la temporada más importante del año, ya que las ventas de calzado escolar representan una parte sustancial de sus ingresos anuales. La combinación de precios competitivos, variedad de modelos y la cercanía del regreso a clases ha generado un entorno favorable para el comercio minorista en Cancún.