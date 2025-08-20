Chetumal mantiene tarifas de taxis, pese a solicitudes de concesionarios

Ningún aumento de precio en viajes

Un ajuste sería perjudicial para la economía de los ciudadanos, señala el Imoveqroo

Chetumal.- A pesar de las reiteradas peticiones del gremio taxista para ajustar las tarifas del servicio en la capital del estado, el Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) confirmó que no habrá incremento en los precios del transporte público individual, al menos hasta 2026.

Desde 2019, los taxistas de Chetumal no han visto modificaciones en sus tarifas. El Sindicato Único de Choferes de Automóviles de Alquiler (Suchaa) ha presentado estudios técnicos que justifican un aumento, argumentando que la inflación ha elevado significativamente los costos operativos, incluyendo gasolina, refacciones y mantenimiento de unidades. La propuesta contempla un ajuste del 40% en las tarifas, lo que permitiría también renovar vehículos que ya no cumplen con los estándares de calidad exigidos por la ley.

Rafael Hernández Kotasek, titular del Imoveqroo, explicó que cualquier modificación tarifaria está condicionada a la implementación completa del sistema de transporte urbano en la ciudad. Actualmente, solo está en operación la Ruta Caribe, parte del plan piloto “Tu Ruta Chetumal”, lo que limita las opciones de movilidad para los más de 170 mil usuarios que dependen exclusivamente del servicio de taxi.

El funcionario enfatizó que liberar las tarifas sin ofrecer alternativas de transporte sería perjudicial para la economía de los ciudadanos. Por ello, el ajuste se contempla únicamente cuando el sistema urbano esté consolidado, lo cual se proyecta para principios de 2026.

Una encuesta reciente realizada por el Imoveqroo reveló que el nivel de satisfacción con el servicio de taxis en Chetumal es de apenas 17.5%. Esta cifra refleja el descontento de los usuarios ante unidades en mal estado y un servicio que, según autoridades, no ha mostrado mejoras sustanciales en eficiencia ni seguridad.

Aunque el sindicato de taxistas asegura haber cumplido con todos los trámites requeridos para la reclasificación tarifaria, el Imoveqroo sostiene que no se han presentado estudios de movilidad suficientes por parte de los 19 sindicatos del estado. Por tanto, cualquier revisión será considerada hasta el último trimestre del próximo año, cuando se evalúen nuevamente las condiciones del servicio y la viabilidad de un ajuste.

Roo propone ampliar concesiones

En un giro significativo para la política de movilidad estatal, el Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) anunció una iniciativa para reformar la Ley de Movilidad y extender el plazo de concesión del transporte público de pasajeros de tres a hasta quince años. La propuesta busca atraer inversión privada, garantizar continuidad operativa y fortalecer el sistema de transporte urbano en municipios como Chetumal, donde actualmente se implementa un plan piloto.

Rafael Hernández Kotasek, titular del Imoveqroo, confirmó que en las próximas semanas se presentará ante la XVIII Legislatura una iniciativa para modificar el artículo correspondiente de la ley vigente. El objetivo es permitir concesiones de hasta 15 años para unidades eléctricas, y de 10 años para vehículos híbridos o diésel, en función de su vida útil y necesidades de reinversión.

Esta ampliación responde a la necesidad de hacer más atractiva la operación del servicio para empresas interesadas, dado que el modelo actual de tres años no permite recuperar la inversión en infraestructura ni garantizar estabilidad operativa.

El argumento central de la propuesta se basa en la vida útil de las baterías de los autobuses eléctricos, estimada entre 7 y 8 años. Con un plazo de 15 años, los concesionarios tendrían margen para renovar equipos y mantener estándares de calidad sin comprometer la viabilidad financiera del proyecto.

Además, se contempla que la recuperación de inversión se logre entre el segundo y tercer año de operación, lo que exige un horizonte más amplio para amortizar costos y asegurar rentabilidad.

La iniciativa se enmarca en el despliegue del sistema de transporte urbano “Tu Ruta Chetumal”, que contempla 11 rutas y más de 60 unidades. Actualmente, cinco camiones operan en la ruta piloto hacia el fraccionamiento Caribe, y se prevé que en los próximos meses se incorporen circuitos como Sian Ka’an, Nápoles, Américas e Insurgentes.

El gobierno estatal asumirá la responsabilidad de coordinar el sistema, en apoyo a los ayuntamientos, y lanzará una licitación pública para definir si la inversión en unidades será estatal o privada.

La reforma no solo busca atraer inversión, sino también fortalecer la capacidad del Estado para supervisar y regular el servicio. La ampliación del plazo permitiría establecer compromisos de calidad, sostenibilidad y cobertura, además de facilitar la transición hacia tecnologías limpias.