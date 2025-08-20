Cancún, la principal puerta de entrada para las turistas mujeres

De acuerdo con datos de la Sectur

De los 5 millones 695 mil mujeres que arribaron al país por vía aérea, el 47% lo hizo por Cancún

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Durante el primer semestre de 2025, el Aeropuerto Internacional de Cancún se consolidó como el principal punto de ingreso para mujeres turistas que visitan México, según datos de la Secretaría de Turismo (Sectur). De los 5 millones 695 mil mujeres que arribaron al país por vía aérea, el 47% lo hizo a través de esta terminal.

La titular de Sectur, Josefina Rodríguez Zamora, destacó que las mujeres representaron el 51.7% del total de turistas internacionales que llegaron por avión, superando en proporción a los hombres. Este crecimiento del 1.8% respecto al mismo periodo de 2024 refleja una tendencia sostenida de confianza y preferencia por México como destino seguro y hospitalario.

Las principales regiones emisoras fueron:

– América del Norte: 83%

– Europa: 7%

– América del Sur: 6%

Por nacionalidad, las visitantes estadounidenses lideran con el 68% del total, seguidas por británicas y argentinas, ambas con 2%.

Cancún, epicentro del turismo femenino

Además de Cancún, otros aeropuertos que concentraron llegadas de mujeres fueron:

– Ciudad de México: 14%

– Los Cabos: 12%

– Otros destinos: 27%

Rodríguez Zamora atribuyó estos resultados a las políticas de seguridad y promoción turística implementadas en los últimos años, así como a la creciente oferta de experiencias diseñadas para mujeres viajeras, incluyendo turismo de bienestar, cultural, gastronómico y de aventura.

“Como dice la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: es tiempo de mujeres. Y en el turismo, ¡claramente es tiempo de mujeres! Las cifras no mienten: cada vez más viajeras de todo el mundo saben que México es un destino imperdible, un lugar seguro donde pueden recorrer y disfrutar con confianza”. Sectur también reportó un crecimiento notable en mercados emergentes como: Argentina: +29%, Corea del Sur: +25% y China: +13%.

Este dinamismo reafirma la necesidad de seguir diversificando la oferta turística y consolidar a México como un destino global para mujeres viajeras.

Cozumel anticipa buena temporada de captura de langosta

A mes y medio de haber iniciado la temporada de captura de langosta, la Cooperativa Pesquera Cozumel reporta resultados alentadores que apuntan a una de las mejores cosechas en años. Hasta el 18 de agosto de 2025, los pescadores han acumulado más de 15 toneladas de producto, provenientes tanto de la isla como de la Bahía del Espíritu Santo.

Sergio Ochoa González, presidente de la cooperativa, informó que se espera alcanzar al menos 50 toneladas de langosta al cierre de la temporada, el próximo 29 de febrero de 2026. Esta cifra superaría los registros de ciclos anteriores y consolidaría a la pesca de langosta como una de las actividades económicas más relevantes para las familias cozumeleñas.

“La producción se ha mantenido estable, incluso en temporada baja, gracias a la exportación hacia mercados internacionales, principalmente China”, señaló Ochoa González.

La temporada comenzó oficialmente el 1 de julio, y la Cooperativa Pesquera Cozumel es la única autorizada en el municipio para realizar esta actividad. A pesar de la disminución en la demanda local por la baja afluencia de cruceros y ocupación hotelera, el volumen de captura ha sido sostenido por la venta internacional del crustáceo, que mantiene precios competitivos en el mercado asiático.

La pesca de langosta representa una fuente de ingresos clave para decenas de familias en la isla, y su manejo está regulado por normas ambientales que buscan preservar el equilibrio ecológico. La cooperativa ha reiterado su compromiso con prácticas sostenibles, incluyendo el respeto a tallas mínimas, vedas y zonas de reproducción.