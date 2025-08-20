Respaldo total a Janitzio Soto, dirigente de la CTM en Edomex

Licencia de Armando Neyra Chávez

Por Arturo Baena

Tlalnepantla, Méx.- Con el respaldo total de líderes sindicales de todo el Estado de México, Janitzio Soto Elguera asumió el cargo como Secretario General de la CTM en el Estado de México, tras la licencia por salud de Armando Neyra Chávez.

Lo anterior, se llevó a cabo durante el consejo de la CTM estatal, realizado en el Hotel Crown Plaza de Tlalnepantla.

En su primer mensaje, Janitzio Soto destacó: “la fortaleza de la central obrera con 22 federaciones y más de 300 mil trabajadores afiliados, respaldados por contratos colectivos legitimados bajo la reforma laboral”.

“Vamos a seguir, nosotros no somos una organización de malvivientes, de vende-contratos y extorsionadores, como hoy se han dedicado algunas organizaciones”, aseguró el reconocido líder sindical.

Asimismo, anunció que de manera inmediata y como principal encomienda como secretario general suplente, seguirá priorizando la unidad sindical, el análisis de reformas como la semana laboral de 40 horas, y la ampliación de la afiliación en el estado donde sólo 600 mil de 1 punto 2 millones de trabajadores registrados, están sindicalizados.

Soto Elguera se comprometió a mantener diálogo con el gobierno actual, independientemente de siglas partidistas, para defender los derechos laborales, las conquistas laborales son inamovibles.

Somos la federación más fuerte en el Estado de México y tenemos la contratación colectiva de México y hoy todos juntos seguiremos defendiendo los derechos laborales de los trabajadores, la unidad es nuestra mayor fortaleza, finalizó.