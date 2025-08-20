Se da respuesta a las demandas del magisterio: Jenaro Martínez

Instalación de módulos de credencialización

Chalco, Méx.- El Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM) concluyó la instalación de los 14 módulos permanentes de credencialización, con la inauguración, por Jenaro Martínez Reyes, Secretario General, del correspondiente a la Región Sindical 8, con sede en Chalco.

El líder magisterial encabezó el acto en el que recordó que este servicio había sido una de las principales demandas de la base magisterial antes de la campaña, pues los trámites resultaban complicados y desgastantes, particularmente en regiones lejanas al Valle de Toluca.

“Hoy damos respuesta a esa necesidad: los 14 módulos ya están en operación y a disposición de todos los afiliados, sin distinciones ni pretextos”, afirmó.

Martínez Reyes destacó que la credencial no es un simple documento de identificación, sino la llave de acceso a los múltiples programas que ofrece el SMSEM, desde servicios de salud y cultura, hasta apoyos sindicales y trámites de pensión. “Con este paso cerramos un pendiente histórico, porque la certeza y la cercanía en los servicios sindicales también son justicia para los maestros”, sostuvo.

El líder magisterial subrayó que este logro fue posible gracias al esfuerzo coordinado del Comité Ejecutivo Estatal 2024-2027 e hizo un llamado a las y los responsables de cada módulo a brindar siempre un trato digno y humano a los afiliados: “Nuestro sello debe ser la atención con respeto y calidez. Así consolidamos el rostro humano del sindicato”.

Con la apertura en Chalco, se entregaron los últimos ocho módulos que restaban y se cubrió al 100 por ciento el territorio sindical. “Hoy cumplimos la palabra empeñada. Cada paso que damos es resultado de la unidad organizada de las maestras y maestros mexiquenses”, concluyó.