Refuerzan gobiernos federal y estatal la salud en el Edomex

Valle de México.- Para garantizar el derecho a la salud de la población, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez dio el banderazo de salida a 35 unidades que distribuirán más de dos millones de medicamentos e insumos médicos en mil 44 unidades de primer nivel del IMSS-Bienestar, presentes en los 125 municipios mexiquenses. “Algo que me parece muy importante es que no solamente se visita una vez, sino que va a haber un seguimiento, hace tiempo comentábamos que Estado de México tiene un excelente personal médico, mis respetos”, afirmó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez a la Presidenta Claudia Sheinbaum durante el arranque nacional.

Enlazada a la conferencia la Mañanera del Pueblo, de la Presidenta en Palacio Nacional, la Mandataria estatal explicó que las Rutas de la Salud tienen como objetivo asegurar el abasto mensual de uno a cuatro kits en cada centro de salud, de acuerdo con sus necesidades, para que el personal médico cuente con lo necesario y brinde un servicio digno a los pacientes. Cada uno de estos kits contiene 147 tipos de medicamentos.

Los centros de salud de primer nivel, que serán beneficiados con este abasto, atienden de manera cotidiana los padecimientos más comunes entre la población como infecciones respiratorias agudas, enfermedades diarreicas, diabetes mellitus e hipertensión arterial.