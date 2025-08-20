Estados Unidos va por los 2 chapitos libres

La cacería sube de nivel: 20 mdd

Elevan precio por cabezas de Iván Archivaldo y Jesús Alfredo, otros dos hijos de “El Chapo”

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) reactivó el cartel de búsqueda de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, conocido como “El Chapito” o “Tocayo”, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán y líder de la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, y ofreció una recompensa de 10 millones de dólares por información que lleve a su arresto o condena.

A través de su portal oficial de Los más buscados, el ICE publicó la fotografía, datos físicos y el número de contacto de la Homeland Security Investigations (HSI), disponible para quienes quieran aportar información de forma anónima.

En un comunicado difundido en redes sociales, la agencia subrayó que Iván Archivaldo debe considerarse “armado y peligroso”. Además, lanzó un mensaje que generó polémica entre usuarios: “Él y sus hermanos se apoderaron de la facción de “El Chapo” del Cártel de Sinaloa, y a pesar de su mirada ardiente, este matón debe considerarse armado y peligroso”.

El cartel de búsqueda incluye un número telefónico para dar información confidencial: 520-335-7315. La reactivación de la recompensa ocurre apenas unos días después de que el Departamento del Tesoro duplicara de 5 a 10 millones de dólares la suma ofrecida también por Jesús Alfredo Guzmán Salazar, otro de los hijos de “El Chapo”.

Ambos están señalados por el tráfico de fentanilo y el asesinato del ex marine estadounidense Nicholas Quets, ocurrido el 18 de octubre de 2024 en Sonora.

“El liderazgo de Iván en Los Chapitos ha desencadenado una alarmante oleada de violencia en México y Estados Unidos contra civiles, fuerzas del orden y miembros de cárteles rivales”, denunciaron las autoridades estadounidenses.

En la lista de fugitivos más buscados se incluyó igualmente a Juan José Farías Álvarez, alias El Abuelo, identificado como líder de Cárteles Unidos y acusado de homicidio y narcotráfico.

De los cuatro hermanos Guzmán que supuestamente se dedican al tráfico de drogas, solo estos dos, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo, siguen libres. El pequeño, Ovidio, está preso en EU y acaba de alcanzar un acuerdo para declararse culpable con las autoridades de aquel país.

Estrategia de presión contra Los Chapitos

La recompensa forma parte de la estrategia del gobierno estadounidense, encabezado por el presidente Donald Trump, para intensificar la presión contra los cárteles mexicanos.

Washington ha endurecido las sanciones financieras y aumentado las recompensas contra los hijos de “El Chapo”, a quienes responsabiliza del tráfico de fentanilo, droga vinculada a la crisis de sobredosis en Norteamérica.

Autoridades de ese país aseguran que el opioide sintético ha provocado miles de muertes en personas de entre 18 y 49 años, consolidándose como una de las principales amenazas de salud pública en Estados Unidos.

Contratan a Jeffrey Lichtman como abogado

Se confirmó que Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán contrataron al abogado Jeffrey Lichtman, reconocido por su experiencia en casos de crimen organizado.

De acuerdo con información difundida por el periodista Arturo Ángel en entrevista con W Radio, Lichtman ya representa a Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López, así como al propio Joaquín “El Chapo” Guzmán.

La designación del litigante se da mientras los hermanos enfrentan procesos judiciales en Estados Unidos, incluidos en el expediente 00383, que los señala como coordinadores de operaciones de narcotráfico a gran escala.

La recompensa por su captura refleja la importancia estratégica que el gobierno de Estados Unidos le atribuye a su papel en el tráfico de drogas, particularmente de fentanilo, hacia su territorio.

Iván Archivaldo y Jesús Alfredo son los dos “Chapitos” que siguen en libertad, pues Ovidio Guzmán López (“El Ratón”) y Joaquín Guzmán López ya están tras las rejas. El primero fue extraditado a Estados Unidos el 15 de septiembre de 2023 y el pasado 11 de julio se declaró culpable de narcotráfico, lavado de dinero y posesión de armas.