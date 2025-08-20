La CDMX será la ciudad más videovigilada de América

Instalación de otras 30 mil 400 cámaras

La capital alcanzará una cifra de 113 mil 814 cámaras en puntos estratégicos de las 16 alcaldías

Con la instalación de otras de 30 mil 400 cámaras de videovigilancia y 15 mil 200 nuevos tótems del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), como parte del programa Ojos que te Cuidan, la Ciudad de México se posicionará como la más vigilada de América.

La administración de Clara Brugada Molina señaló que al concluir este año la capital del país contará con 113 mil 814, es decir un 36% más que con las que cuenta Nueva York, que tiene 70 mil; que Chicago, que cuenta con 48 mil, y Río de Janeiro, que tiene 27 mil, según datos del gobierno local.

Las nuevas cámaras, que se colocarán en las 16 alcaldías, especialmente en zonas de alta incidencia delictiva, equipamientos urbanos relevantes y espacios públicos de interés turístico, tuvieron un costo de más de 355 millones de pesos.

“Con esta gran oportunidad de adquirir las miles de videocámaras, arranca su puesta en marcha, y garantiza que podamos tener mejor prevención y mejor atención en el tema de seguridad”, señaló Brugada Molina.

Desde las instalaciones del C5, en la alcaldía Venustiano Carranza, la mandataria capitalina aseguró que con estos nuevos instrumentos digitales se fortalece la estrategia de seguridad y garantiza que la población tenga oportunidad de auxilio inmediato ante cualquier emergencia, además de incidir positivamente en la percepción de seguridad y ser una herramienta fundamental contra la impunidad.

Indicó que las nuevas cámaras, correspondientes a una primera adquisición, serán colocadas en los espacios públicos de las 16 alcaldías, priorizando territorios de la periferia y zonas alejadas del centro de la ciudad; asimismo, anunció una segunda entrega de estos equipos para fortalecer la vigilancia en el Metro.

“Tenemos -dijo- 30 mil videocámaras, que es la primera parte de esta adquisición. En pocos días vamos a hacer la segunda parte de videocámaras que vamos a obtener y que van a ir al Metro de la Ciudad de México.”

Llamado a sumarse al programa Ojos que te Cuidan

En ese sentido, hizo una invitación a las y los capitalinos para que se sumen al programa Ojos que te Cuidan y aporten sus imágenes de cámaras particulares –cuando sea necesario– para fortalecer la seguridad y prevenir el delito en la ciudad.

“Pronto estaremos garantizando firmar acuerdos con los ciudadanos, estamos en este proceso. Queremos tener más videocámaras que Londres o que Seúl y pronto lo vamos a lograr”, indicó.

Así funcionan las nuevas cámaras del C5

Durante su intervención, el coordinador general del C5, Salvador Guerrero Chiprés, comentó que cada tótem tendrá dos cámaras de última generación, una es fija y la otra movible con la tecnología para realizar distintos movimientos como paneos de izquierda a derecha, en vertical, además de hacer zoom para acercar o alejar la imagen que se requiera analizar.

“Esas cámaras están ahora reunidas de manera híbrida en una idea que es nuestra y es una aportación para el mundo de las cámaras en todo el mundo, porque ningún proveedor la tenía prevista y nosotros se las sugerimos y ahí está para que se conozca a partir de ahora desde la Ciudad de México”, expresó.

Además, los dispositivos tienen un sistema de alertamiento que notifica de inmediato cuando presentan fallas, lo que agiliza su reparación.

Guerrero Chiprés destacó el esfuerzo hecho para convertir a la capital del país en una de las ciudades más videovigiladas, ya que en 2018 se contaba con 15 mil videocámaras; en 2019, 43 mil, y en 2022, más de 49 mil videocámaras.

“Hoy, en 2025, tenemos 83 mil 414 y, repito, con esta expansión llegaremos a 113 mil 814 cámaras este mismo año. (…) Es un crecimiento de 36 por ciento en el primer año de esta administración; es el año con mayor crecimiento en videovigilancia en cualquier capital de cualquier estado nacional en este continente”, detalló.

La entrega de videocámaras contó con la presencia del titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho; de la fiscal General de Justicia capitalina, Bertha Alcalde Luján, y del coordinador del Gabinete de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia, Manuel Oropeza Morales.

La alcaldía más vigilada

De acuerdo con datos proporcionados del C5 de la CDMX, la alcaldía más vigilada es Iztapalapa, que actualmente cuenta con 13 mil 137 cámaras.

Conforme a estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), hasta 2020 esta demarcación tenía una población de 9,209,944 personas.

En contraparte, por su ubicación y número de población, Milpa Alta es la alcaldía menos vigilada sólo cuenta con 251 cámaras.