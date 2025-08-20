Mauricio Herrera, homenajeado en “Frida Kahlo, el musical” por sus 69 años de trayectoria y 91 de vida

Majestuosa obra, hecha con el alma y corazón en el Teatro Centenario Coyoacán

“Te hemos disfrutado y creo que aún no se te ha hecho justicia. Estás dejando una imagen hermosa en nuestro medio, gran comediante, creativo, trabajador, buen padre, buen esposo, gran artista, un ser humano inolvidable, que Dios te conserve muchos entre nosotros. Muchas gracias Mau”: Gerardo Quiroz

Por Gloria CARPIO

En una noche cargada de emoción y gratitud, el actor, comediante, dramaturgo y músico Mauricio Herrera fue homenajeado por el elenco y equipo de producción de la obra “Frida Kahlo, el musical”.

La vida de un ícono, en reconocimiento a su trayectoria artística y su influencia en el teatro mexicano. El acto se llevó a cabo al término de una función especial en el Teatro Centenario Coyoacán, donde el público se puso de pie para ovacionar al artista que ha dedicado más de seis décadas a las artes escénicas.

La entrega del reconocimiento fue encabezada por Gerardo Quiroz, productor de la obra, junto con los protagonistas del musical, quienes destacaron la sensibilidad, disciplina y legado de Mauricio Herrera en el ámbito teatral “El mensaje ahí está, cada uno de nosotros decidimos qué hacer con nuestro dolor, todos hemos sufrido y vamos a sufrir en la vida. Hay quien el dolor lo convierte en arte, hay quien se victimiza y pide ayuda y hay quien sigue delante de forma valiente y decidida a dejar un legado. Todos hemos pasado por el desierto, lo importante es superar esos malos momentos con una sonrisa y dejar una huella positiva, como lo ha hecho este gran comediante mexicano a quien le dedicamos hoy nuestra función: Mauricio Herrera”.

Gerardo Quiroz, quien se encargó del libreto y la dirección de “Frida Kahlo, el musical” dijo que el actor Mauricio Herrera ha sido causa de mucha felicidad en nuestro país, has provocado muchas sonrisas, muchos momentos de relajamiento, “te hemos disfrutado y creo que aún no se te ha hecho justicia. Estás dejando una imagen hermosa en nuestro medio, gran comediante, creativo, trabajador, buen padre, buen esposo, gran artista, un ser humano inolvidable, que Dios te conserve muchos entre nosotros. Muchas gracias Mau”.

Por su parte, Karen Espriu, quien se merece todos los reconocimientos teatrales por su excelsa interpretación de Frida Kahlo, dijo que “Mauricio Herrera es un referente vivo de lo que significa hacer arte con pasión y compromiso. Su presencia inspira a generaciones enteras de actores y creadores”.

NO SABÍA QUE A FRIDA KAHLO LE AMPUTARON UNA PIERNA: MAURICIO HERRERA

Mauricio Herrera, visiblemente conmovido, agradeció el gesto con palabras sencillas, pero contundentes: “El teatro me ha dado todo. Y recibir este homenaje en una obra que celebra a Frida, una mujer que convirtió el dolor en belleza, es doblemente significativo. Me siento contento, con una satisfacción muy grande de haber trabajado tantos años y ahora tener el reconocimiento de la gente, recibir tanto cariño”.

Y celebró el gran logro que es Frida Kahlo, El Musical: La vida de un ícono”, “Me encantó la obra, ella canta maravilloso y las canciones son muy bonitas, la historia, que muy pocos la conocemos, yo sabía algo de ella, pero por ejemplo, no sabía que le habían cortado una pierna”.

MAURICIO HERRERA SE PRESENTARÁ EL 27 DE AGOSTO EN EL TEATRO RAFAEL SOLANA CON LA OBRA “LA ENTEVISTA”, BASADA EN UNA ENTREVISTA QUE LE HIZO SU HIJO SOBRE SUS 91 AÑOS DE VIDA

Señaló que su carrera profesional sigue y recordó que estrenó “La entrevista”, una puesta en escena basada en una entrevista que le hace su hijo sobre sus 91 años de vida alrededor del espectáculo “es muy interesante, la gente sale llorando, pero también se ríen. La voy a repetir el 27 de agosto en el Teatro Rafael Solana y quiero hacer una temporada completa ahí. Es una cosa muy interesante porque es todo un recorrido desde el principio de mi carrera hasta la actualidad, las obras que he hecho”.

Con muchos recuerdos, refiere que no puede elegir solo uno “recuerdo cuando me presentÉ por primera vez y me llenó de vida saber que podía trabajar en el teatro, hoy sigo feliz, porque puedo seguirlo haciendo”.

Con casi 70 años de trayectoria artística dijo “Me siento muy bien excepto que me operaron la columna y me desconectaron un tobillo del pie, pero de ahí en fuera me siento muy bien, muy completo. Agradezco mucho el cariño que he recibido de la gente, seguiré haciendo teatro”.

FRIDA KAHLO, EL MUSICAL LOGRA SEIS MESES DE ÉXITOS Y PREMIOS

Por su parte, el productor y actor Gerardo Quiroz destacó los logros de “Frida Kahlo, el musical” a seis meses de su estreno “nos ha ido muy bien en estos seis meses que llevamos y no hablo de la taquilla, sino también de los premios internacionales, como La Gaviota, de la Asociación de Críticos y Periodistas Teatrales, que han venido y dicen que superamos sus expectativas, que no sabían muchas cosas sobre Frida Kahlo y lo que sufrió. Que solo vivió 47 años y aun así dejó un legado brutal. A 128 años de su nacimiento sigue reivindicando a nuestras hermosas mujeres, tanta falta que nos hace”.

Recordó que la obra fue inspirada en los diarios de la propia Frida “todo lo que ustedes han visto aquí es real, lo único que hacemos es ficcionarlo y que Frida lo platicara en voz y presencia de Karen Espriu que además es la compositora de la música original de la obra, que bonito trabajo. Ha sido un proceso creativo interesantísimo, leímos su diario, sus cartas, Frida escribía desde los 7 años, amaba a su país, a su padre, a su mamá Matilde, era una mujer sensible y amaba la música, le gustaba mucho el huapango, el son, mariachi, bolero, el tango, aunque no fuera mexicano, pero con un tequila amarra”.

Gerardo Quiroz presentó el lanzamiento del disco con la música original de la obra, que ya está a la venta en el teatro después de cada función.

FRIDA COMO SÍMBOLO DE RESISTENCIA Y ARTE

La obra “Frida Kahlo, el musical” ha sido celebrada por su enfoque multidisciplinario, que combina música original, danza contemporánea y narrativa biográfica para retratar la vida de la pintora mexicana. El homenaje a Mauricio Herrera se enmarca en una serie de reconocimientos que la producción ha decidido otorgar a figuras clave del teatro nacional, como parte de su compromiso con la memoria artística.

Al finalizar el acto, el público —entre quienes se encontraban colegas, familiares y estudiantes de teatro— rindió una ovación prolongada al homenajeado. La velada cerró con una interpretación especial del tema “Viva Frida”, dedicada a Mauricio Herrera, quien iba acompañado de su bella esposa Luhana Gardi.

“Frida Kahlo, el musical” Teatro Centenario Coyoacán Dramaturgia: Gerardo Quiroz y Samantha Salgado

Dirección: Gerardo Quiroz Acosta

Elenco: Karen Espriu, Frida Moreno “Momo”, Karina Amin Lozano y Ale Monterde. Venta de boletos: En gqticket.com y taquilla