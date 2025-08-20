San Agustín Tlaxiaca, listo para celebrar su Feria 2025

Actividades deportivas, culturales y recreativas

Con el objetivo de fortalecer la identidad cultural, deportiva y turística de la región, del 23 al 31 de agosto se llevará a cabo la Feria San Agustín Tlaxiaca 2025, un espacio lleno de tradición, convivencia y alegría para las familias.

El programa contempla actividades deportivas, recreativas y culturales, entre ellas la primera edición de la carrera Tlaxiaca con tradición, que tendrá como sede la unidad deportiva municipal y contará con premiación económica y de medalla. A esta se suman la rodada ciclista de 35 y 45 km, un torneo de basquetbol y la exhibición de box.

En el ámbito artístico y cultural, cada día se presentará un ballet diferente, además de bailes de feria, lucha libre y muestras de arte creadas por niños de la comunidad y personas de la tercera edad. El certamen de belleza y las presentaciones musicales complementan la programación.

El corredor gastronómico contará con la participación de comerciantes locales del mercado municipal, una actividad que no se había realizado en ediciones anteriores y que busca reforzar el reciente nombramiento de Pueblo con Sabor.

Uno de los momentos más esperados será la subida de las cruces al Cerro de la Providencia, el próximo 29 de agosto, tradición que se enmarca con un toque innovador: la pirotecnia de colores de día en el cerro, una propuesta única que busca sorprender a propios y visitantes.

La directora de Turismo de San Agustín Tlaxiaca, Daniela Escorza, destacó la importancia de este evento para el municipio: «La feria es una oportunidad para mostrar nuestra riqueza cultural y turística; queremos que quienes nos visiten vivan la tradición de San Agustín Tlaxiaca y disfruten de actividades gratuitas

pensadas para toda la familia».