“Malinche, el musical” anuncia casting para el papel de Hernán Cortés

El fenómeno cultural y musical que conquista México

Esta es una oportunidad única para formar parte de uno de los espectáculos más importantes del país, bajo la dirección de Nacho Cano

Se convoca a actores de todo México que cuenten con las características físicas, voz y presencia escénica necesarias para interpretar al personaje histórico.

Los interesados deberán enviar antes del 24 de agosto sus datos, fotografías y un video cantando (tema libre) al correo castingmexico@malinchethemusical.com Esta es una oportunidad única para formar parte de uno de los espectáculos más importantes del país, bajo la dirección de Nacho Cano.

Tras revolucionar Madrid con más de 800 funciones y 600,000 espectadores, Nacho Cano –fundador del legendario grupo Mecano– traé a México su obra cumbre: Malinche El Musical, una producción que celebra el mestizaje y las raíces culturales que dieron forma a nuestra identidad como mexicanos.

Desde su estreno el 28 de marzo de 2025 en el Frontón México, frente al Monumento a la Revolución, la obra se ha consolidado como uno de los grandes eventos del año. Su premier oficial, el 30 de abril, reunió a destacadas personalidades del ámbito artístico, cultural y social, confirmando a Malinche como el musical más esperado del país.

Con un elenco mexicano y español, Malinche fusiona la fuerza del teatro musical con un concierto en vivo y la elegancia de la danza contemporánea, entrelazando flamenco, pop y rock. Además, el público disfruta de experiencias paralelas como Templo Canalla, con gastronomía y música en vivo; la propuesta culinaria de la chef Lula Martín del Campo en Pelota Mestiza; un post-show sorpresa y talleres infantiles dominicales.

El musical no solo ha conquistado a miles de asistentes, sino que también ha sido escenario de momentos memorables en España y México, con la participación de artistas como Álex González (Maná), El Tri, Mariachi Vargas y Flans, además de la emotiva interpretación de El Bautismo en la Basílica de Guadalupe.

Aclamado en España con los premios a Mejor Musical y Mejor Escenografía, Malinche continúa escribiendo historia en México gracias al talento de su elenco, la visión de Nacho Cano y el respaldo de aliados estratégicos como Banco Azteca, Aeroméxico, La Costeña, Interprotección, Genomma Lab, TV Azteca, Victoria y Tequila Loco.

Los boletos están disponibles en www.malinchethemusical.com y en las taquillas del Frontón México.

Los interesados deberán enviar antes del 24 de agosto sus datos, fotografías y un video cantando (tema libre) al correo castingmexico@malinchethemusical.com