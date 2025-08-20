Nigga anuncia “Tu romántico favorito tour”

Pisará la Arena CDMX el 8 de noviembre

Tras dos sold outs históricos en el Pepsi Center los días 7 y 8 de junio de 2025, el fenómeno panameño NIGGA, también conocido como FLEX, confirma su regreso triunfal a los escenarios mexicanos con una cita imperdible este 08 de noviembre en la Arena CDMX.

Este gran show promete ser una celebración única de su legado musical, con una puesta en escena espectacular, artistas invitados de primer nivel y un recorrido por los éxitos que marcaron a toda una generación. Será una noche llena de emoción, nostalgia y nuevos sonidos que reafirman la vigencia del artista más representativo del género Romantic Style, creado por su manager Celia Torres “La Chief”.

Con más de 28 años de trayectoria, Nigga ha dejado huella con su voz melódica y letras profundas, y ha evolucionado sin perder la esencia que lo convirtió en ídolo internacional. Su primer álbum, Te quiero, fue un fenómeno global que vendió más de 700 mil copias en América Latina y Estados Unidos, ganando discos de oro, platino y doble platino, y posicionándolo como uno de los artistas urbanos más importantes del continente.

Entre sus éxitos y reconocimientos internacionales, se encuentran Premio Latin Grammy 2008 a la mejor canción urbana, 8 premios Billboard a la Música Latina en 2009 (incluyendo canción del año y álbum del año debut, Premios Lo Nuestro, Premios Juventud, Monitor Latino, Premios Oye y más; además, no se pueden omitir los más de 400 millones de streams globales con hits como Te quiero, Si no te tengo y Luna y las muchas giras internacionales por Estados Unidos, Latinoamérica y Europa.

En 2024 Nigga lanzó su séptimo disco Sonido inmortal, reafirmando que el Romantic Style sigue más vivo que nunca. El año 2025 lo ha recibido con fuerza gracias a su colaboración con Demphra en el poderoso tema Pa’ curarme y con una agenda de shows internacionales en plena expansión.

Información General Arena CDMX: – Venta al público en general: A partir del miércoles 20 de agosto a las 11:00 horas. – Puntos de venta: A través del sistema www.superboletos.com, en taquillas de la Arena CDMX, El Palacio de Hierro, Farmacias del Ahorro e Innovasport.