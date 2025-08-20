Fue percance de vía lo del Tren Maya en Yucatán, aclara la Defensa Nacional

Niega descarrilamiento

Es el segundo incidente desde que fue inaugurado

Tras el incidente del Tren Maya en la estación Izamal, registrado el pasado martes, Óscar David Lozano Águila, director general de la empresa del Estado, señaló que una “anomalía” causó el cambio de vía provocando el percance de vía entre el tren 304 y 307.

Por lo anterior, la Comisión Dictaminadora de Accidentes del Tren Maya, y autoridades competentes, señalaron que se está realizando la investigación para determinar las causas.

Explicó que el tren 304 se dirigía a Cancún tomando la vía directa con la posición del aparato de vía directa, y el tren del tren 307 está estacionado en el andén, pero antes de entrar a vía, según registros estaba en posición y que se coloca de manera automática en el puesto de control de Mérida.

Sin embargo, le dan entrada al tren en la vía 4 e intempestivamente, cuando pasa el segundo buggy del coche número 3, el aparato cambia de posición completamente: «No es que se haya separado un poco la aguja. ¿Qué es lo que sucedió? Es una anomalía que tenemos que analizar porque eso no debería haber pasado en el diseño del sistema ferroviario».

Lozano Águila aclaró que fue un percance de vía, y no es un descargamiento porque solamente es un buggy del coche 3 es el que se sale de la vía, y al salirse queda ligeramente recostado con el MC1 del tren 307 que estaba parado.

Detalló que inmediatamente después del incidente se aplicaron los protocolos de seguridad para los 261 pasajeros que se encontraban abordo, ninguno resultó lesionado.

“¿Por qué ese aparato de cambio de vía durante el paso del tren se mueve completamente a posición desviada si estaba en directo? Necesitamos analizar, necesitamos saber por qué sucedió. Para garantizar que no se repita una situación similar, similar, qué es lo que estamos previendo como medidas iniciales. Colocar una sujeción mecánica, lo que llamamos brigas o clan, en los aparatos de vía para evitar este movimiento anómalo o no autorizada”, explicó.

El director del Tren Maya abundó que tendrán contacto con las empresas, entre ellas, Alstom que son los responsables de la instalación de los sistemas de seguridad y de circulación ferroviaria del Tren Maya.

Una vez que se determinen las causas, “se van a establecer acciones correctivas para garantizar la seguridad de las personas y también de las operaciones”, afirmó.

Segundo incidente

El Tren Maya, uno de los proyectos insignia del gobierno federal, ha enfrentado críticas desde su concepción por su impacto ambiental, social y ahora por cuestiones de seguridad operativa.

Este incidente es el segundo descarrilamiento del Tren Maya, luego de que el primero ocurriera el pasado 25 de marzo de 2024 cuando también un vagón del ferrocarril se salió de los rieles y parte de sus ruedas quedaron asentados en el balasto al llegar a la estación ubicada en la localidad de Tixkokob, en la ruta de Campeche a Cancún.

Organizaciones locales y colectivos indígenas en Yucatán han señalado que los incidentes como el de Izamal refuerzan la necesidad de una supervisión más rigurosa en la construcción y operación del tren.