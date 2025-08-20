El ICE tendrá más centros para recluir migrantes ilegales

Firma convenio con Nebraska

La cárcel “Cornhusker Clink” se suma al Alligator Alcatraz”, en Miami, y al “Speedway Slammer”, en Indiana

Como parte de la nueva política migratoria de Donald Trump, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos anunció que logró una alianza con el estado de Nebraska para ampliar el espacio de detención para «extranjeros criminales» detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Esta es la tercera alianza estatal que ICE logra luego de las prisiones de “Alligator Alcatraz” en Miami y “Speedway Slammer” en Indiana y la nueva instalación será apodada como “Cornhusker Clink”, según un comunicado de DHS.

Las autoridades agregaron que este centro ofrecerá 280 camas para personas extranjeras que sean detenidas y es parte del programa de 800 mil camas que ICE está implementando luego de la aprobación del gran proyecto presupuestario y fiscal impulsado por el presidente Donald Trump y aprobado en julio por el Congreso estadounidense.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, agradeció al gobernador republicano de Nebraska, Jim Pillen, por poner a disposición el espacio para el nuevo centro carcelario para «poder sacar lo peor de nuestro país».

Además, su departamento agregó que el estado de Nebraska estaría dispuesto a firmar un acuerdo para que los patrulleros estatales se sumen a los agentes de ICE para realizar operativos conjuntos en materia de migración.

Durante 2025, la administración Trump aceleró la detención de migrantes en el país y los datos oficiales señalan que 59 mil 380 personas están actualmente dentro de los centros de detención de ICE.

Gobernador de Nebraska anuncia planes para el centro de detención de inmigrantes

El gobernador republicano de Nebraska, Jim Pillen, anunció planes para crear un centro de detención de inmigrantes en una zona agrícola del suroeste del estado, mientras el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump busca expandir la infraestructura necesaria para aumentar las deportaciones.

Pillen dijo que él y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, acordaron utilizar un campamento de trabajo para reclusos de mínima seguridad existente en la zona rural de McCook para mantener detenidas a personas que esperan su deportación y que están arrestadas por otros procedimientos de inmigración.

La instalación puede albergar a 200 personas, con planes de expandirla a 300. McCook está a unos 338 kilómetros (210 millas) al oeste de Lincoln, la capital del estado.

“Es para mantener seguros a los habitantes de Nebraska y a los estadounidenses en todo nuestro país”, declaró Pillen en un comunicado.

Pillen anunció que ordenaría a la Guardia Nacional de Nebraska que proporcione apoyo administrativo y logístico a los agentes de inmigración estacionados en Nebraska. Unos 20 soldados de la Guardia también participarán.

Añadió que la Patrulla Estatal de Nebraska firmaría un acuerdo que permite que los patrulleros ayuden a los agentes federales de inmigración a realizar arrestos.

El gobierno de Trump está añadiendo nuevas cárceles en todo el país para detener al creciente número de inmigrantes que ha arrestado y acusado de estar en el país ilegalmente. Los centros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), tanto viejos como nuevos, albergaban a más de 56 mil inmigrantes en junio, la cifra más alta desde 2019.

La nueva instalación fue apodada el jueves como “Cornhusker Clink” (“Cárcel de la trilladora”) por el director de correccionales Rob Jeffreys. Entre las cárceles nuevas o que se planea crear en Estados Unidos está el centro de detención en los Everglades de Florida, conocido como “Alcatraz de los caimanes”, que se inauguró el mes pasado. Está diseñado para detener a hasta tres mil personas en tiendas de campaña. Cuando Trump lo visitó, sugirió que podría ser un modelo para futuras cárceles en todo el país.

Pintan de negro el muro fronterizo; será más difícil de trepar

El gobierno de Estados Unidos también anunció que el muro fronterizo con México será pintado de negro para que así esté “más caliente” y sea más difícil para los migrantes treparlo.

El anuncio lo hizo la secretaria estadounidense de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Durante una visita a Santa Teresa, en Nuevo México, encabezó una conferencia de prensa frente al muro.

Allí, aseguró que “una nación sin fronteras no es una nación”. En ese sentido, agradeció al presidente Donald Trump por entender que “una frontera segura es importante para el futuro de nuestro país”.

Noem señaló que el muro a sus espaldas es “alto, lo que hace que sea muy, muy difícil de escalar, si no es que imposible”. También dijo que es “muy profundo”, lo que también complica penetrarlo.

Pero además, añadió que “lo vamos a pintar de negro, a petición expresa del presidente, que entiende que, con las altas temperaturas que hay aquí, cuando algo se pinta de negro, se calienta aún más y resulta aún más difícil escalarlo. Así que vamos a pintar toda la frontera sur, el muro, de negro para asegurarnos de que animamos a las personas a no entrar ilegalmente en nuestro país, a no infringir nuestras leyes federales”. En vez de ello, llamó a los migrantes a cumplir las normas y viajar a Estados Unidos “de la forma correcta para que puedan quedarse y tener la oportunidad de convertirse en ciudadanos estadounidenses y perseguir el sueño americano”.

Según cifras actualizadas de la Oficina de Aduanas y Patrulla Fronteriza (CBP) publicadas el 12 de agosto, los cruces ilegales han vuelto a caer a mínimos históricos en julio, cuando se registraron unos 24 mil 628 encuentros fronterizos a nivel nacional.