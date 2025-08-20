Concanaco Servytur y Sectur unen esfuerzos para consolidar a México como una potencia turística

Parte del Plan México

Más de 3 mil prestadores de servicios se han sumado a la Campaña Nacional de Autoverificación Turística 2025

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, participó en la reunión del Comité Ejecutivo de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de los Estados Unidos Mexicanos (Concanaco Servytur), donde expuso las estrategias impulsadas, desde el Gobierno de México, para posicionar al país el quinto más visitado del mundo, objetivo establecido por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, como parte del Plan México.

“Yo les quiero pedir que seamos embajadores de nuestro propio país. Sé que, como en todos los países, hay retos, pero si somos una red de voces que digan: Ven a México, porque somos el sexto país más visitado, con recursos naturales, cultura y una gente única, entonces tendremos dos millones de embajadores turísticos. Eso es lo que tenemos que lograr”, declaró.

Refrendó la importancia de este encuentro como una oportunidad para consolidar la confianza entre autoridades e industria, y expuso las acciones que se desarrollan en materia de promoción, capacitación y fortalecimiento del sector.

Agradeció la invitación del presidente de Concanaco Servytur, Octavio de la Torre de Stéffano, y enalteció la presencia de mujeres líderes en el presídium, lo cual -añadió- refleja la creciente participación femenina en el sector turístico y empresarial del país.

La titular de Sectur recordó que en julio se lanzó la primera Campaña Nacional de Autoverificación Turística 2025, que permanecerá abierta hasta el próximo 30 de agosto, con el propósito de impulsar buenas prácticas entre las y los prestadores de servicios.

Precisó que, hasta la fecha, más de 3 mil prestadores de servicios turísticos se han sumado a este ejercicio de autoverificación voluntario, digital y proactivo, que les permite evaluar y demostrar su cumplimiento de manera autónoma y transparente.

Rodríguez Zamora destacó que, como parte de la promoción en el exterior, México tendrá participación en ocho roadshows en Estados Unidos y Canadá. Además, durante 2026 —año histórico para el turismo en México—, la marca México estará presente en 15 ferias internacionales.

Como parte de la política de esta administración para hacer del turismo un generador de Prosperidad Compartida, aseguró que desde la Secretaría de Turismo se han puesto en marcha el Distintivo Comunitario y la Guía de Experiencias Comunitarias.

“México es la sexta potencia turística del mundo y, trabajando de la mano con el sector privado, lograremos consolidar un turismo más diverso, sustentable y de calidad, generando bienestar económico y social para todas las comunidades”, concluyó la secretaria.