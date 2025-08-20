Detienen a 13 personas por asesinato de colaboradores de Clara Brugada Molina

A tres meses de los hechos en la CDMX

Hay 3 personas que participaron directamente en el homicidio

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, informó que durante la madrugada de este miércoles, en un operativo conjunto con el Gobierno de México, fueron detenidas 13 personas presuntamente vinculadas con el atentado a los funcionarios públicos Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, cometido el pasado 20 de mayo.

Estos resultados representan los primeros avances de una investigación que sigue en curso”, señaló Brugada Molina en conferencia de prensa en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

La mandataria capitalina detalló que, del total de detenidos, presuntamente tres habrían participado directamente en el crimen, mientras que el resto estuvo vinculado a la planeación del mismo.

Reiteró que su gobierno no descansará hasta lograr el esclarecimiento total de los hechos y garantizar justicia en memoria de Ximena y José, con pleno respeto a sus familias, amigos y compañeros.

El operativo fue posible gracias al trabajo conjunto entre autoridades de la Ciudad de México y del gobierno federal, entre ellas la Fiscalía General de Justicia capitalina, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, la Fiscalía General de la República, así como la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina.

Brugada Molina expresó un especial agradecimiento a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, cuyo respaldo ha sido clave para fortalecer el trabajo conjunto. Subrayó que la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno permite avanzar con mayor eficacia en la lucha contra la impunidad.

La ciudadanía puede tener la certeza de que seguiremos trabajando sin descanso por la seguridad y la justicia en la Ciudad de México”, afirmó la titular del Ejecutivo local.

¿Quiénes eran Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega?

Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, secretaria particular y coordinador de asesores de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, fueron asesinados el 20 de mayo en un ataque directo en la colonia Moderna, en la Ciudad de México.

Ambas víctimas se trasladaban en una camioneta cuando fueron interceptadas por varias personas a bordo de una motocicleta, quienes dispararon en su contra en el cruce de la Calzada de Tlalpan y la calle Napoleón, en la alcaldía Benito Juárez.

El hecho ocurrió a plena luz del día y derivó en el inicio de una investigación por homicidio por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.