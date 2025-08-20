27 mil jóvenes obtienen lugar en el IPN para nivel medio superior

Como parte del proceso de asignación a la Educación Media Superior en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) “Mi derecho, mi lugar”, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) informó que un total de 27 mil 613 jóvenes lograron obtener un lugar en esta casa de estudios para el ciclo escolar 2025-2026.

Aunque la oferta inicial del Politécnico fue de 25 mil 763 lugares, al final se logró un incremento de mil 883 lugares adicionales, cumpliendo el compromiso de ampliar la cobertura educativa, como lo instruyó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, destacó a través de su cuenta de X que con el nuevo modelo educativo “Mi derecho, mi lugar”, todas y todos los aspirantes tienen hoy un lugar garantizado, por lo que absolutamente nadie se quedará sin escuela ni estudios de bachillerato.

Este examen, 100% en línea y digital, apoyado por Inteligencia Artificial y con reactivos distintos en cada turno para garantizar igualdad de condiciones, fue realizado en conjunto con la UNAM.

El IPN informa que para que “Nadie se quede sin escuela”, la SEP abrirá un registro extemporáneo para las y los aspirantes que no obtuvieron un lugar en el Politécnico, a fin de acceder a diversas opciones educativas públicas de Educación Media Superior a través de la plataforma miderechomilugar.gob.mx.

El registro estará disponible del 21 al 28 de agosto de 2025, donde las y los aspirantes podrán consultar en tiempo real la disponibilidad de planteles y programas, así como realizar su preinscripción directa a la opción educativa que mejor se adapte a sus intereses y necesidades.