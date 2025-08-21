Arriban a Cozumel 16 cruceros con casi 65 mil pasajeros en esta semana

Se mantiene flujo de turismo marítimo

Se prevé una derrama económica cercana a los 5.9 millones de dólares

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cozumel.- La isla de Cozumel vive una de sus semanas más intensas en materia de turismo marítimo, al recibir el arribo de 16 cruceros entre el 18 y el 24 de agosto, con una afluencia estimada de 64,892 pasajeros, según datos oficiales del subdirector de Turismo, José Elías Farah Ceh. Esta operación representa una derrama económica cercana a los 5.9 millones de dólares, consolidando a Cozumel como uno de los puertos turísticos más importantes del Caribe mexicano y del continente americano.

Durante la semana del 18 al 24 de agosto, Cozumel recibirá un total de 16 cruceros distribuidos estratégicamente a lo largo de los días. El lunes 18 fue el más activo, con cuatro embarcaciones y aproximadamente 14,682 pasajeros. El martes 19 fueron dos cruceros con 5,126 visitantes, mientras que el miércoles 20 se logró el arribo de otras dos embarcaciones que sumaron 11,224 personas.

Ayer hubo una jornada intensa con tres cruceros y 13,397 pasajeros, cifra similar a la de hoy viernes 22, cuando también se recibirán tres barcos con un estimado de 14,327 turistas. El sábado 23 cerrará la semana con dos cruceros y 6,136 pasajeros. Aunque no hay arribos programados para el domingo 24, las autoridades no descartan la posibilidad de llegadas extraordinarias.

Los barcos atracarán en los muelles Puerta Maya, SSA México y Punta Langosta, puntos clave para la logística turística de la isla.

El presidente municipal, José Luis Chacón Méndez, subrayó que el turismo de cruceros es un motor económico vital para las familias cozumeleñas. “Cozumel es un referente mundial en la industria de cruceros y seguiremos trabajando de manera coordinada con las navieras, empresarios y prestadores de servicios turísticos para que esta actividad continúe generando bienestar”, afirmó.

Además del impacto directo en restaurantes, transporte y tours, se generan empleos indirectos en sectores como comercio minorista, artesanías y guías turísticos. Según la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA), cada pasajero gasta entre 95 y 120 dólares por visita, lo que explica el alcance económico de esta semana.

Ante el crecimiento sostenido del turismo de cruceros, autoridades locales han reiterado su compromiso con la sostenibilidad ambiental. Se han reforzado campañas de concientización y protocolos para proteger los arrecifes, playas y patrimonio cultural de la isla, buscando un equilibrio entre desarrollo económico y conservación.

Cozumel se alista para recibir esta oleada de visitantes con hospitalidad, infraestructura y una oferta turística diversa que incluye buceo, gastronomía caribeña, sitios arqueológicos y experiencias culturales. La semana 34 del año no solo será intensa, sino también estratégica para reafirmar el liderazgo de la isla en el mapa turístico internacional.

Contribuye la FPMC al posicionamiento turístico de Cozumel

La Fundación de Parques y Museos de Cozumel (FPMC), en coordinación con el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, la Asociación de Hoteles de Cozumel y el Hotel Meliá, recibió en el Parque Ecoturístico Punta Sur a agentes de viajes de Euromundo, la touroperadora más grande de México.

La visita forma parte de las acciones conjuntas para fortalecer la promoción y el posicionamiento turístico de la isla, brindando a los especialistas la oportunidad de conocer personalmente la riqueza natural, cultural y ambiental de Cozumel, lo que les permitirá recomendar el destino con mayor autenticidad y conocimiento a los turistas que buscan sus servicios.

La directora general de la FPMC, Juanita Alonso Marrufo, subrayó que estas acciones reflejan el compromiso institucional de trabajar en alianza con los tres niveles de gobierno y la iniciativa privada, en sintonía con el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, impulsado por la gobernadora Mara Lezama Espinosa, para consolidar a Cozumel como un destino turístico de vanguardia.

“La visita a Cozumel permitirá a las y los colaboradores de Euromundo hacer recomendaciones más auténticas y detalladas a sus clientes, convirtiéndose en verdaderos embajadores del destino, transmitiendo con conocimiento y entusiasmo las experiencias únicas que ofrece la isla”, destacó.

Durante el recorrido, las y los agentes fueron recibidos por Jesús Benavides Andrade y Héctor González Cortés, director y subdirector de Punta Sur, respectivamente, quienes compartieron información sobre la reserva ecológica estatal Laguna Colombia, el avistamiento de aves, la relevancia de los cocodrilos en el ecosistema y las acciones de conservación del Campamento Tortuguero Punta Sur, que este año celebra 25 años de operación.

Como parte de la experiencia, las y los visitantes también participaron en actividades de restauración del ecosistema de manglar, colaborando en el mantenimiento de canales de flujo hidrológico, la construcción de terrazas de dispersión y la inserción de vegetación pionera en la parcela educativa de la laguna X’tacún.