El Tren Maya está “blindado” con seguro de $35 mil millones

DERECHO DE REPLICA José Luis Montañez

La póliza contratada cubre sabotaje, vandalismo y terrorismo

En un movimiento que revela tanto la magnitud como la vulnerabilidad del megaproyecto ferroviario del sureste mexicano, el Tren Maya ha sido asegurado por un monto superior a los 35 mil 614 millones de pesos, según documentos oficiales disponibles en la plataforma Compras MX.

La póliza, contratada por Tren Maya S.A. de C.V. y adjudicada por 922 millones de pesos a la aseguradora estatal Agroasemex, cubre desde el Tramo 1 hasta el Tramo 7, abarcando todo el sistema ferroviario, sus contenidos y bienes asociados.

El contrato de “Aseguramiento Patrimonial del Tren Maya” contempla una gama amplia de riesgos, entre ellos:

– Sabotaje con fines políticos, religiosos o ideológicos.

– Actos de terrorismo.

– Vandalismo y daños por actos criminales.

– Huelgas, alborotos populares y conmoción civil.

– Fenómenos naturales como terremotos, erupciones volcánicas, huracanes, granizo, inundaciones y caída de árboles o antenas

La definición contractual de terrorismo incluye “el uso de la fuerza o violencia por parte de cualquier persona o grupo con el propósito de influenciar a gobiernos o sembrar miedo en la población”. El sabotaje, por su parte, se describe como “actos subversivos cometidos con fines ideológicos”.

La póliza de aseguramiento del Tren Maya contempla distintos escenarios de riesgo, cada uno con montos específicos de cobertura. En caso de huelgas, actos de vandalismo o daños derivados de actividades criminales, el seguro ofrece una protección de hasta 200 millones de pesos. Para situaciones más complejas como terrorismo o sabotaje con motivaciones ideológicas, políticas o religiosas, el respaldo financiero asciende a 300 millones de pesos. Por otro lado, los daños ocasionados por fenómenos meteorológicos -como huracanes, inundaciones o terremotos- así como otros siniestros naturales, están incluidos dentro de la cobertura general de la póliza, sin necesidad de asignación específica por evento.

Además, se contempla la remoción de escombros derivados de actos violentos, así como los gastos de extinción de incendios y otras medidas de emergencia.

El anuncio de la póliza ocurre en medio de crecientes cuestionamientos sobre la viabilidad económica del proyecto. El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, solicitó la comparecencia del director general del Tren Maya, Óscar David Lozano Águila, para explicar el reciente descarrilamiento en Izamal, Yucatán, y detallar el estado financiero y operativo del tren.

Moreira advirtió que el proyecto ha triplicado su costo inicial y que su operación representa una “sangría financiera”, al requerir 25 pesos de subsidio por cada peso que genera en ingresos.

Agroasemex, la aseguradora seleccionada, ha sido contratada previamente por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, el INAH y la SEP para otros megaproyectos, aunque ha enfrentado señalamientos por sobreprecios en sus servicios

La FGR investiga descarrilamiento

El reciente descarrilamiento de un vagón del Tren Maya en la estación de Izamal ha encendido las alertas institucionales. La Fiscalía General de la República (FGR) ha abierto una carpeta de investigación para esclarecer las causas del incidente, mientras que el director general del proyecto, Óscar David Lozano Águila, aseguró que “todo el transporte está asegurado” y que se activarán los protocolos correspondientes.

El evento ocurrió cuando el tren 304, procedente de Cancún, intentaba realizar un cambio de vía. Una falla en el motor de aguja, accionado desde el centro de control, provocó que uno de los bogies del cuarto vagón se desviara y quedara recostado sobre el tren 307, que se encontraba estacionado en una vía adyacente.

Aunque inicialmente se reportó como un descarrilamiento, Lozano aclaró que se trató de una “anomalía técnica” en el sistema de cambio de vía. No se registraron lesionados, y los protocolos de seguridad funcionaron adecuadamente: la maquinista activó el freno de emergencia y los pasajeros fueron evacuados de forma ordenada.

La FGR, junto con peritos especializados en transporte ferroviario y representantes de las aseguradoras, está evaluando el incidente para determinar responsabilidades y prevenir futuras fallas. Lozano subrayó que “todas las líneas de investigación están abiertas” y que se entregará un informe completo en los próximos días.

“Si hubiera responsables, tendremos que enfrentar a la autoridad en su momento”, declaró Lozano, reafirmando el compromiso del proyecto con la seguridad ferroviaria.

Lozano contextualizó el incidente señalando que otros países enfrentan tasas más altas de accidentes ferroviarios: España registró 175 en 2022, mientras que Estados Unidos superó los 1,600 casos. “Nosotros fallamos ya dos veces, pero no debemos fallar en el futuro”, afirmó, destacando que el objetivo es alcanzar cero incidencias mediante certificaciones de calidad y mejoras operativas.

Este evento ocurre en medio de crecientes cuestionamientos sobre la seguridad, transparencia y sostenibilidad del Tren Maya. La apertura de una investigación por parte de la FGR y la activación de la póliza de seguro podrían marcar un precedente en la rendición de cuentas del proyecto, considerado prioritario por el Gobierno federal.

Imoveqroo intensifica revisión de mototaxis

En un esfuerzo por ordenar el servicio de transporte alternativo en el estado, el Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) inició un operativo de revisión de mototaxis en el municipio de Othón P. Blanco (Chetumal), con especial atención en la comunidad de Xul-Ha. El objetivo es verificar que las unidades cumplan con los permisos, especificaciones técnicas y normativas vigentes para garantizar la seguridad de los usuarios y la legalidad del servicio.

Durante el operativo, inspectores del Imoveqroo detectaron varias unidades que incumplen con las disposiciones establecidas, principalmente por exceder el tamaño permitido o transportar a más pasajeros de los autorizados. Según el reglamento estatal, los mototaxis deben trasladar únicamente de uno a tres pasajeros por viaje.

En Xul-Ha, se tiene un registro oficial de 37 unidades en operación, aunque el número podría variar debido a la presencia de vehículos no regularizados. Las autoridades señalaron que estas revisiones no se limitarán a Othón P. Blanco, sino que se extenderán a otras comunidades del sur y eventualmente a todo el estado.

Este operativo forma parte de un proceso más amplio de regularización que busca ordenar el funcionamiento de más de 11 mil mototaxis en Quintana Roo antes de 2026. El plan incluye revisión documental, emisión de permisos individuales, definición de zonas autorizadas, tarifas oficiales y requisitos como portar uniforme, contar con licencia de mototaxista y cumplir estándares de seguridad.